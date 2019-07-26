Астрологи назвали самые опасные дни в августе 2019 года

Российский Астролог Ксения Глебова рассказала журналистам о том, что принесет знакам Зодиака последний месяц лета. По ее словам, самая большая удача ждет Овнов, Львов и Стрельцов, которым в этот период покровительствуют Венера и Юпитер.

«Им первая половина августа обещает душевный подъем, невероятное вдохновение, удачу в делах, перспективные сделки, многообещающие проекты, хорошие деньги, а также популярность, яркие влюбленности, увлечения», - цитирует Глебову «Мир24».

На этом фоне Скорпионам, Водолеям и Рыбам придется справляться с непростыми ситуациями. По мнению астролога, представителей этих знаков будут одолевать эмоции и энергия конфликтов.

«Они живут эмоциями и очень чувствительны, им сложно взаимодействовать с теми, кто не умеет слушать, оказывать поддержку и понимание. Еще труднее приходится Водолеям: августовская накаленная обстановка нанесет им только вред», - уверена специалист.

Говоря о Близнецах, Глебова уверена, что их также ждет напряженный август, но уже в конце месяца проблемы будут разрешены. В основном трудности будут касаться семейных вопросов.

«Нервы на пределе, и в итоге ни там, ни там не получается достичь нужных результатов. Близнецы смогут расслабиться только под конец месяца. Весы и Тельцы окажутся в центре внимания, у них получится занять лидирующие позиции, где бы они ни оказались», - уверена астролог.

По ее словам, первая половина августа предоставит возможность добиться ощутимых результатов, но вместе с тем ожидается риск, обострения конкуренции. Глебова рекомендует остерегаться излишней агрессии, не проявлять нетерпение. При этом вторая половина месяца будет спокойнее и выдастся особенно удачной для Дев и Козерогов, которым повезет в финансовых вопросов.

Так, Дев ожидает внезапный доход. Вы можете получить поддержку от друзей.

«Козероги разделят удачу Дев и получат хорошие шансы для денежных вкладов в недвижимость, обретения новых нестандартных источников доход», - уверена астролог.