Галерея: Дженнифер Лопес бурно отметила 50-летний юбилей

Американская поп-дива Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Новость о том, что артистка разменяла шестой десяток, ее поклонники приняли восторженно — по Джей Ло никак не скажешь, что она имеет такой солидный возраст.
В данный момент поп-дива находится в гастрольном туре, концертный график у нее плотный — выступления бывают по несколько дней подряд, множество перелетов и переездов. Для 50-летней женщины это тяжелые физические нагрузки, тем более что во время выступлений она активно двигается. Это не помешало ей выкроить время и отметить юбилей на шумной вечеринке с диджеями и множеством гостей. Дженнифер Лопес танцевала так, будто ей исполнилось 20, с душой и настоящим юношеским драйвом. Гости Дженнифер «рубились» вместе с ней.
На грандиозную вечеринку под зажигательную музыку отплясывали 250 гостей. В тот же день Алекс Родригес подарил своей возлюбленной роскошный автомобиль — алый Porsche 911 GT.