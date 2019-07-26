Галерея: Дженнифер Лопес бурно отметила 50-летний юбилей

В данный момент поп-дива находится в гастрольном туре, концертный график у нее плотный — выступления бывают по несколько дней подряд, множество перелетов и переездов. Для 50-летней женщины это тяжелые физические нагрузки, тем более что во время выступлений она активно двигается. Это не помешало ей выкроить время и отметить юбилей на шумной вечеринке с диджеями и множеством гостей. Дженнифер Лопес танцевала так, будто ей исполнилось 20, с душой и настоящим юношеским драйвом. Гости Дженнифер «рубились» вместе с ней.