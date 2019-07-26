Пт, 26.07.2019
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  • Галерея: Дженнифер Лопес бурно отметила 50-летний юбилей

Галерея: Дженнифер Лопес бурно отметила 50-летний юбилей

Американская поп-дива Дженнифер Лопес отпраздновала 50-летний юбилей. Новость о том, что артистка разменяла шестой десяток, ее поклонники приняли восторженно — по Джей Ло никак не скажешь, что она имеет такой солидный возраст.

В данный момент поп-дива находится в гастрольном туре, концертный график у нее плотный — выступления бывают по несколько дней подряд, множество перелетов и переездов. Для 50-летней женщины это тяжелые физические нагрузки, тем более что во время выступлений она активно двигается. Это не помешало ей выкроить время и отметить юбилей на шумной вечеринке с диджеями и множеством гостей. Дженнифер Лопес танцевала так, будто ей исполнилось 20, с душой и настоящим юношеским драйвом. Гости Дженнифер «рубились» вместе с ней.

На грандиозную вечеринку под зажигательную музыку отплясывали 250 гостей. В тот же день Алекс Родригес подарил своей возлюбленной роскошный автомобиль — алый Porsche 911 GT.

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