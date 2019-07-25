Помогите найти! У известного эстонского музыканта пропал кот, смотрите какой красивый!

Музыкант Антти Каммисте сообщил в Facebook, что его котенок по кличке Уфо пропал. Объявление уже висит в интернете несколько дней, но кот так и не вернулся домой.
«Моя бенгалец Уфо отправился на поиски приключений, у него сложный характер, скорее трусливый, но любопытство победило», - написал Каммисте в Facebook.
«Пропал он в Хаапсалу, но кто знает, вдруг объявится где-нибудь еще. Чип зарегистрирован на имя Антти Каммисте и кота зовут Уфо. Чип находится на шее слева», - добавил владелец потерявшегося кота.
Первой публикацией поделились более 600 раз, но уже прошло два дня и кот так и не вернулся домой. Сам же владелец тоже ведет поиски животного, а не сидит сложа руки. Он уже подключил и родственников, и друзей, пока никаких результатов.
Быть может, дорогие читатели Limon.ee, вы видели пропавшего кота музыканта?