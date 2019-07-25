Помогите найти! У известного эстонского музыканта пропал кот, смотрите какой красивый!

«Пропал он в Хаапсалу, но кто знает, вдруг объявится где-нибудь еще. Чип зарегистрирован на имя Антти Каммисте и кота зовут Уфо. Чип находится на шее слева», - добавил владелец потерявшегося кота.

Первой публикацией поделились более 600 раз, но уже прошло два дня и кот так и не вернулся домой. Сам же владелец тоже ведет поиски животного, а не сидит сложа руки. Он уже подключил и родственников, и друзей, пока никаких результатов.