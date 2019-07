Что они задумали? Русская певица Ника спелась с красавцем Уку Сувисте

View this post on Instagram

Tehtud juhuu! Behind the scenes of our photoshooting 🎥 Mis, mis ? Uus track on juba küpsemas 🎧 Me and @ukusuviste will surprise you with a new single soon 🧸 Новый трек уже на подходе ждем, ждем ! #singer #eestilaul #ukusuviste #nikamarula #laulud #music #feat #tallinn #estonia #kuula #tuulttiibadesse