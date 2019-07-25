Пт, 26.07.2019
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Семья утверждает, что после триатлона в Хаапсалу с ними случилась неприятность

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Haapsalu triatlon tõi väidetavalt kaasa lööbelaine. Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Glänel Tirrand

В воскресенье в Хаапсалу прошел XIV триатлон, после которого, как утверждается, некоторые участники покрылись сыпью. На пляже Васикахолм в момент соревнований развевался зеленый флаг, разрешающий купание. 

Эти соревнования в Хаапсалу с большой историей. Триатлон считается разнообразной и полезной для здоровья дисциплиной, но в этот раз, как мы можем видеть, вред здоровью налицо.

 Сыпь на ногах. Снимок иллюстративный. 

ФОТО: LYDIA OCONNOR / CATERS NEWS / Caters News Agency

Одна мать рассказала, что она, ее муж и дочери приняли участие в триатлоне, после которого все покрылись сыпью и нуждаются в лечении. Никаких противопоказаний к купанию в день соревнований не было, зеленый флаг разрешал идти в воду. 

«У нас на теле пята размером с палец, особенно на ногах», - рассказывают участники триатлона. 

Портал Elu24 обратился в отделение экстренной медицины Ляэнеской больницы, по словам представителя медучреждения, никто не обращался с подобными симптомами в ЭМО. 

Также портал Elu24 пообщался с представителям клуба-организатора триатлона - Paralepa - Агу Лехемаа. По его словам, он слышит о произошедшем впервые. 

«Я каждый день там купаюсь и со мной всё в порядке. На пляже развевается зеленый, там можно купаться. Больше мне нечего сказать», - коротко и конкретно ответил Лехемаа. 

Сине-зеленые водоросли

ФОТО: Postimees.ee

Читайте материал целиком на сайте Elu24.

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