С ума сойти! Дима Билан стал блондином, скорее смотрите фото!

В Инстаграм-аккаунте Димы Билана появились новые публикации, на фотографиях певца с первого взгляда даже сложно узнать. Помолодел и похорошел любимец публики благодаря смене имиджа, пишет Joinfo.ua.

«Самые неподготовленные моменты и кадры получаются живее живых, вот вам позитива от палённых оттенков» (Орфография и пунктуация автора сохранены. – примечание редакции), - поделился Дима Билан в соцсети.

Стоит ли говорить, что помолодевший и похорошевший исполнитель очень понравился его многочисленным поклонникам. Их восторженные комментарии подтверждают, что Дима Билан позволил себя изменить стилистам и парикмахерам почти до неузнаваемости не зря.