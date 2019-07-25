С ума сойти! Дима Билан стал блондином, скорее смотрите фото!
Диме Билану захотелось перемен. Причем кардинальных. Исполнитель из привычного всем брюнета с бородкой превратился романтичного блондина.
В Инстаграм-аккаунте Димы Билана появились новые публикации, на фотографиях певца с первого взгляда даже сложно узнать. Помолодел и похорошел любимец публики благодаря смене имиджа, пишет Joinfo.ua.
«Самые неподготовленные моменты и кадры получаются живее живых, вот вам позитива от палённых оттенков» (Орфография и пунктуация автора сохранены. – примечание редакции), - поделился Дима Билан в соцсети.
Стоит ли говорить, что помолодевший и похорошевший исполнитель очень понравился его многочисленным поклонникам. Их восторженные комментарии подтверждают, что Дима Билан позволил себя изменить стилистам и парикмахерам почти до неузнаваемости не зря.
Если на этот раз поклонники обнаружили сходство во внешности Димы Билана и Джонни Деппа, то ранее сама российский певец сравнил себя с актером Киану Ривзом. Фото в тот раз действительно получилось весьма похожим с исполнителем роли Нео в фильме «Матрица», однако фанаты тоже поспешили предложить свои варианты. Некоторые из них оказались весьма забавными.