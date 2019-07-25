Читайте Limon.ee и ешьте лимоны, ведь они очень полезны для почек и печени

О пользе лимона известно немало, но ученые продолжают исследования влияния кислого фрукта на человеческий организм. Они подтвердили, что лимон хорошо сказывается на здоровье внутренних органов, в частности почек, желудка и печени.

Исследователи сообщают: употребление желтого плода положительно скажется на этих органах благодаря тому, что лимон богат не только витамином С, но и другими витаминами и минералами, что укрепляют иммунную систему человека.

Когда лимонный сок попадает в желудок, он вынуждает печень усиленно вырабатывать определенные ферменты, что в свою очередь необходимы для расщепления белков. Кровь становится более жидкой, что облегчает ее очищение для печени.

Лимоны способствуют тому, что холестерин и токсины выводятся из организма естественным путем.

Также цитрусовые укрепляют иммунитет и ускоряют метаболизм. Поэтому кислые фрукты не только улучшают работу внутренних органов, но и довольно эффективны для снижения веса.