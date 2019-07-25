Самый популярный резидент Comedy Club побрился налысо. И тому есть причина

38-летний актер и телеведущий Гарик Харламов удивил неожиданной сменой имиджа. Резидент Comedy Club избавился от шевелюры, рассказывает Cosmo.
Шоумен порадовал очередным экспромтом поклонников своего творчества. Именно им он посвятил перемены во внешности.
Гарик постригся налысо и поспешил показать новый образ. Харламов поделился своим фото, сделанным прямо в парикмахерском кресле. Муж Кристины Асмус оставил нетронутыми усы и бороду. Бывший КВН-щик объяснил свое решение.
«Шесть миллионов подписчиков!!! Браво вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом», — отметил в Instagram Гарик.
Харламов примерил образ главного героя американского сериала «Во все тяжкие», химика и бывшего учителя Уолтера Уайта, более известного как Хайзенберг. Актер Брайан Крэнстон,который сыграл этого персонажа, снимается в телепроекте лысым, но с растительностью на лице.