Самый популярный резидент Comedy Club побрился налысо. И тому есть причина

Шоумен порадовал очередным экспромтом поклонников своего творчества. Именно им он посвятил перемены во внешности.

Гарик постригся налысо и поспешил показать новый образ. Харламов поделился своим фото, сделанным прямо в парикмахерском кресле. Муж Кристины Асмус оставил нетронутыми усы и бороду. Бывший КВН-щик объяснил свое решение.

Гарик Харламов стал лысым instagram.com/garikkharlamov

«Шесть миллионов подписчиков!!! Браво вам всем. В связи с этим я решил стать Хайзенбергом», — отметил в Instagram Гарик.