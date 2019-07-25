Первый кислородный бар в Эстонии: смотрите, что он из себя представляет

Такое интересное местечко временно появилось в торговом центре Viru, где с понедельника по среду любой желающий мог насладиться освежающими и бодрящими кислородными коктейлями. Эти смеси из 95% кислорода с ароматами соснового леса, апельсина, клубники или черники, по заверениям разработчиков, дают энергии уставшему телу.

Как сказала продавщица кислородного бара Мари-Лийз, кислородные коктейли чаще всего используют во время обеда и после работы, когда люди устали и хотят освежиться, пишет Elu24.

Больше всего заинтересовались новым заведением молодежь и дети, которые с радостью пробуют все новое и необычное. А вот пожилые люди отнеслись к бару с осторожностью и недоверием.

Сегодня кислородный бар был установлен в Тарту, а завтра он будет работать в Нарве. Помимо диковинных коктейлей, здесь дают наушники для прослушивания звуков леса, а также планшеты на которых показывают природу. Так человек полностью расслабляется и отключается от повседневной суеты.