Пять знаков Зодиака, которым везет в лотереях и конкурсах

Близнецы

Астрологи в один голос твердят, что этот знак самый удачливый. Их коммуникабельность и харизма открывает все двери и обезоруживает самых строгих людей. Близнецы быстро находят важные связи и знакомятся с нужными людьми. Со стороны кажется, что в их окружении есть люди всех профессий. На этом фоне выгодные предложения и деньги сами находят людей, рожденных под этим знаком. Не нужно удивляться, если Близнецы вдруг получат богатое наследство или выиграют крупный приз в лотерею. Кажется, что сама судьба обезоружена гибким умом Близнецов и все время поворачивается к ним лицом.

Скорпионы

Этот знак Зодиака обладает удивительным чутьем и всегда оказывается в нужное время в правильном месте. Если Скорпион долго не может разрешить сложную ситуацию, чаще всего она решается сама по себе самым благоприятным способом. Представители этого знака азартны и легко могут сорвать джекпот в игре. Умение копить деньги и экономить поможет Стрельцам сохранить и увеличить выигрыш.

Стрельцы

Люди, рожденные под этим знаком, чаще всего выигрывают в лотереях технику и путешествия. Они не удивятся, когда найдет на улице деньги или украшения — в этом Стрельцам также везет. Не только на улице, но и по жизни Стрельцы находят больше, чем теряют, и порой даже сами удивляются, как удачно складывается их жизнь. Прибавить сюда то, что желания Стрельцов исполняются как по взмаху волшебной палочки, и складывается вполне радужная картина жизни.

Телец

Его успешность не падает с неба, а достигается упорным трудом и целеустремленностью. Тельцу мало получить одну победу — если он встал на нужные рельсы, то возьмет от ситуации максимум пользы и ни с кем не поделится. Звезды благоволят упорному Тельцу в финансах и лотереях, а судьба регулярно подкидывает удачные знакомства, уверяет журнал «Женское мнение».

Рак