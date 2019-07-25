Королевский скандал: Кейт Миддлтон обвинили в пристрастии к пластическим операциям

Доктор, работающий в клинике, расположенной на респектабельной лондонской улице Харли Стрит, поместил на своей страничке в социальной Сети два снимка 37-летней Кейт, которые, якобы, должны были продемонстрировать разницу – как она выглядела «до» и «после» его процедур. «Наша Кейт очень любит бэби-ботокс!», — так хирург подписал эти фото. Более того, он позволил себе пояснить, от каких именно морщин он, по его словам, избавил герцогиню. А в завершение сообщил, что Кэтрин, которая по сведениям британских СМИ сейчас беременна четвертым ребенком, якобы не ограничивается инъекциями, а делала себе еще и мини-подтяжку, подняв внешние углы своих бровей.

Это заявление вызвало взрыв негодования членов королевского семейства. Во-первых, супруга принца Уильяма решительно отрицает, что не только пользовалась услугами доктора Сомджи, но и что она вообще когда-либо переступала порог его клиники. Хуже того, ситуация выглядела так, как будто герцогиня дала разрешение использовать ее имя в коммерческих целях — для привлечения в клинику новых клиентов. И это Кенсингтонский дворец уже не смог оставить без официального ответа. Представитель дворца заявил, что все утверждения доктора Сомджи заведомо ложны. Не говоря уже о том, что, как было заявлено, «члены королевского семейства никогда не принимали, не принимают и не собираются принимать участие в коммерческом продвижении услуг или продуктов».

Между прочим, когда представители СМИ напрямую обратились к руководителям клиники, те не рискнули подтвердить, что Кэтрин когда-либо была их клиенткой. Впрочем, они ничего и не опровергли, сославшись на правила своей работы, согласно которым, клиника не имеет права давать информацию о том, кто является или не является ее клиентом. «Доктор не хотел никому навредить. Он просто хотел привлечь внимание женщин к новому, гораздо более щадящему методу омоложения, то есть к бэби-лифтингу, при котором пациенту вводят микродозы ботулинового токсина», — заявил представитель администрации в поддержку своего сотрудника.