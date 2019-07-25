Ей предлагают молодых. Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Бледанс в апреле отпраздновала 50-летний юбилей, однако в это трудно поверить. Артистка выглядит гораздо моложе и может похвастаться фигурой, о которой многие девушки только мечтают. Это взяли на вооружение и режиссеры.

«Как здорово, что мне предлагают героинь на 10−15 лет младше моего паспортного возраста. Но жалко, что долго ждать решения. Во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности уже большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее,тем яростнее ее хочется взять!» — написала Бледанс в Instagram.