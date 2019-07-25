Чт, 25.07.2019
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  • Ей предлагают молодых. Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Ей предлагают молодых. Эвелина Бледанс похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Эвелина Бледанс

ФОТО: Instagram

50-летняя актриса рассказала,что ей предлагают роли героинь намного моложе ее, пишет Cosmo.

Бледанс в апреле отпраздновала 50-летний юбилей, однако в это трудно поверить. Артистка выглядит гораздо моложе и может похвастаться фигурой, о которой многие девушки только мечтают. Это взяли на вооружение и режиссеры.

На днях Эвелина поделилась фотографией в черном стильном купальнике и рассказала, как прошел кастинг.

Эвелина Бледанс в купальнике
Эвелина Бледанс в купальнике
instagram.com/bledans

«Как здорово, что мне предлагают героинь на 10−15 лет младше моего паспортного возраста. Но жалко, что долго ждать решения. Во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а во времена моей зрелой юности уже большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее,тем яростнее ее хочется взять!» — написала Бледанс в Instagram.

 

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