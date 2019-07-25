Галерея: в водоворот страстей и жарких танцев окунула гостей вечеринка BAILE-bon RUSSIAN STYLE

Music Factory подарил гостям настоящий праздник - BAILE-bon RUSSIAN STYLE, который стал фейерверком красок и открытых чувств! Гости вечеринки с удовольствием нырнули в водоворот страстей и отдались волне наслаждения, получая неимоверное удовольствие от жарких танцев. Жажда жизни и радость бытия захлестнули любителей зажигательных ритмов!

DJ Bell играл популярную музыку - лучшие зарубежные и русские хиты, «разогрев» гостей вечеринки так, что невероятный фейерверк эмоций буквально «взорвал» танцпол! «Разгоряченные» гости разошлись не на шутку, шампанское лилось рекой, а танцы длились до утра. Праздник удался!

В программе вечера опытный инструктор Jorge Hinojosa (Ecuador) провел экспресс-обучение основным движениям латино. Гости с радостью приняли участие в шуточном танцевальном «марафоне». Зажигательные «мулатки» создавали атмосферу незабываемого праздника, отвлекли от серых будней, унося в мир радужных красок на настоящую карнавальную сказку! Обворожительные танцовщицы латино-Go-Go добавили энергии шоу и радовали глаз.

Барабанное шоу, в процессе которого гости сами смогли «постучать» в барабан и раскрыть свой творческий потенциал, как всегда, порадовало и заставило каждого «влиться» в атмосферу бесшабашного веселья! «Вкусная» смесь из фейерверка ритмов и эмоций заставляла сердца биться сильнее! Но сексуальные носители опахала не дали «сгореть» в необузданной позитивной энергии счастья и веселья. Шоу придало особую торжественность любимому всеми мероприятию, сблизило и объединило гостей в карнавальной атмосфере!