«Мисс Европа» умерла от рака
Закончилась шестилетняя борьба блогера и королевы красоты Дианы Милойкович.
Бывшая королева красоты и «Мисс Европа» Дияна Милойкович скончалась после шестилетней борьбы с раком, сообщил британский таблоид Mirror. 33-летняя Дияна из Сербии вела аккаунт в социальной сети Instagram, где она рассказывала о трудной борьбе с раком.
Диагноз был поставлен, когда ей исполнилось 27 лет. Врачи обнаружили у девушки инвазивный рак матки. Через несколько месяцев после постановки диагноза метастазы начали распространяться на другие органы.
«Несмотря на то что прогноз был ужасным, я ни разу не жалела себя и не страдала из-за своей судьбы!» — писала она в Instagram.
Дияну поддерживал ее молодой человек, ставший для девушки настоящей опорой. Стефан Карич в прощальных публикациях назвал жизнь Милойкович «чудом», а ее саму - «победителем в этом бою».
«Она была маленькой девочкой на которую свалились большие проблемы. Иногда Дияна чувствовала себя очень плохо, но всегда ходила прямо и гордо», — написал Карич у себя в блоге.
Несколько недель назад бывшей «Мисс Европа» понадобилось переливание крови, однако процедура не помогла, и она скончалась в больнице.
Напомним, что Дияна Милойкович была победительницей конкурсов «Мисс Сербия» в 2009 году и «Мисс Европа» в 2014-м.