С такой фигурой надо ходить голой. Василиса Володина снялась в купальнике

Астролог шоу «Давай поженимся!» сфотографировалась на песчаном пляже на фоне волн и прибрежных отелей. Блондинка в красном купальнике с асимметричным верхом приняла соблазнительную позу, положив одну руку на бедро. «Отдых», — коротко подписала кадр Василиса в Instagram.

Василиса Володина в купальнике instagram.com/vasilisa.volodina

Многие поклонники восхитились фигурой Володиной и попросили раскрыть секрет ее стройности. «Это просто ракурс удачный. А так я поперек себя шире. А если честно — ограничение в еде. Постоянное. Других вариантов нет», — ответила Василиса.