С такой фигурой надо ходить голой. Василиса Володина снялась в купальнике

45-летняя Василиса Володина проводит отпуск с мужем и детьми в солнечной Греции на острове Крит. Блондинка впервые за долгое время показала снимок в купальнике, пишет Cosmo.
Астролог шоу «Давай поженимся!» сфотографировалась на песчаном пляже на фоне волн и прибрежных отелей. Блондинка в красном купальнике с асимметричным верхом приняла соблазнительную позу, положив одну руку на бедро. «Отдых», — коротко подписала кадр Василиса в Instagram.
Василиса Володина в купальнике
instagram.com/vasilisa.volodina
Многие поклонники восхитились фигурой Володиной и попросили раскрыть секрет ее стройности. «Это просто ракурс удачный. А так я поперек себя шире. А если честно — ограничение в еде. Постоянное. Других вариантов нет», — ответила Василиса.
В восторге от фигуры блондинки осталась и ее коллега по шоу «Давай поженимся!» 60-летняя Лариса Гузеева. «Я б с такой фигурой голая ходила!» — заявила в комментарии актриса.