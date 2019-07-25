Парень снял «эротическое» видео для жены, но в восторг пришли все соцсети

Как доставить удовольствие жене одним видео — спросите у этого парня. Его ролик заставил «вспотеть» десятки тысяч людей в Сети, сообщает Лайф.
Пользователь Reddit поделился видео, которое он снимал для своей жены. Он пообещал ей отправить кое-что горячее. И хоть ролик вряд ли попадает под понятие эротического, он точно превосходит все ожидания.
Хозяйственный муж лишь прибрался на кухне. Однако это видео за считаные часы стало популярным на Reddit. Пользователи в комментариях согласились, что кадры действительно могут взбудоражить воображение любой женщины.