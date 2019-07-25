Стало известно, кто поддерживает Ирину Шейк после разрыва с Брэдли Купером

По информации Е! News, Шейк сложно переживает разрыв с отцом своего ребенка. Супермодель отдается работе и пытается восстановиться после недавних событий, однако это происходит медленно. Источник издания сообщил, что на данный момент Ирина Шейк ни с кем не встречается. Отношения не являются приоритетом для звезды, по крайней мере, пока.

"Ирина сейчас ни с кем не встречается. Она сосредоточена на своей дочери и проводит время с ней. Она хотела бы встретить мужчину в будущем, но в данный момент это не является приоритетом. Она лишь недавно закончила продолжительные отношения и хочет восстановиться", – утверждает инсайдер.

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