Пт, 26.07.2019
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  • Видео: участница прибалтийского «Голоса» из Эстонии рассказала, как тяжело быть звездой

Видео: участница прибалтийского «Голоса» из Эстонии рассказала, как тяжело быть звездой

Сегодня вечер обещает быть очень романтическим и музыкальным. В гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE певица Кристина Калле, участвовавшая в телевизионном проекте «Голос Балтии» телеканала ETV+. 

Кристина любит петь на французском языке, но в ее репертуаре есть и песни на русском или английском. Молодая женщина исполняет чаще всего каверы. Ее ежегодно приглашают для выступлений на рождественском рынке в центре Таллинна. 

О своих успехах на шоу «Голос Балтии», а также о жизни русского артиста в Эстонии мы поговорим уже в сегодняшнем выпуске! Кристина исполнит в эфире несколько своих песен! Смотрите и наслаждайтесь! 

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