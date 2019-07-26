Видео: участница прибалтийского «Голоса» из Эстонии рассказала, как тяжело быть звездой

Сегодня вечер обещает быть очень романтическим и музыкальным. В гостях у Эдгара Гергеля на шоу Limon LIVE певица Кристина Калле, участвовавшая в телевизионном проекте «Голос Балтии» телеканала ETV+.
Кристина любит петь на французском языке, но в ее репертуаре есть и песни на русском или английском. Молодая женщина исполняет чаще всего каверы. Ее ежегодно приглашают для выступлений на рождественском рынке в центре Таллинна.
О своих успехах на шоу «Голос Балтии», а также о жизни русского артиста в Эстонии мы поговорим уже в сегодняшнем выпуске! Кристина исполнит в эфире несколько своих песен! Смотрите и наслаждайтесь!