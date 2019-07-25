Сын Виктора Цоя: Хочу успеть в этом году выпустить альбом

В «Симфоническом Кино» Цой отвечает за видео-арт и сейчас активно ездит с гастролями по России. Кроме того, он основал музыкальную группу «Ронин» и успешно выступил в передаче «Вечерний Ургант», громко заявив о себе. Долгое время певец собирался записать полноценный музыкальный альбом, но из-за серьезной загруженности и «собственной лени» ему этого не удавалось. «Аргументам Недели» стало известно, что недавно Цой-младший вплотную занялся новой пластинкой и планирует выпустить её до конца года.