Фото: политик Яак Мадисон в Tinder. Что за этим скрыто?

Оказалось, что фотографию эстонского политика для своего аккаунта использовал парень по имени Джейкоб. «Это точно не мой аккаунт, - говорит Мадисон. - Я думаю, что кто-то взял это фото из моего Instagram. К счастью, я сейчас в отношениях и надеюсь, что на долгие годы».