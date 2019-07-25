Фото: политик Яак Мадисон в Tinder. Что за этим скрыто?

Редакция Elu24 обнаружила фотографию политика EKRE Яака Мадисона в известном приложении для знакомств Tinder. Elu24 связался с Мадисоном, что из первых уст узнать, его ли это аккаунт?
Оказалось, что фотографию эстонского политика для своего аккаунта использовал парень по имени Джейкоб. «Это точно не мой аккаунт, - говорит Мадисон. - Я думаю, что кто-то взял это фото из моего Instagram. К счастью, я сейчас в отношениях и надеюсь, что на долгие годы».
Яак также добавил, что он ничего не может поделать с этим фейковым аккаунтом, и пожелал удачи тому, кто «клюнет» на его фотографию.