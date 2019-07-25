Вещи, которые отталкивают удачу от знаков Зодиака

Но несмотря на это, есть вещи, которые отпугивают удачу. Чтобы уберечь себя от череды несчастий, нужно избавиться от них. Поэтому нужно детальнее углубиться в гороскоп и понять, что же мешает быть счастливым.

Овен

Один из самых жизнерадостных знаков, который своим оптимизмом притягивает везенье. Каждую секунду в голове Овна образуется новая гениальная идея, он энергичен, обожает движение. Такому человеку категорически нельзя окружать себя вещами, которые несут «мертвую» энергетику. К примеру, засохшими цветами или чучелами убитых животных и всем. Подобные предметы отнимают всю силу Овна, поэтому от них нужно избавляться в первую очередь.

Телец

По своей природе Тельцы запасливые, они сносят в свой дом всё, что не лень. Кроме того, что в помещении накапливается гора хлама, так еще к нему добавляются антикварные вещи. Этим Телец и портит себе жизнь, отворачивая удачу спиной. Чтобы исправить положение, необходимо пересмотреть и изменить привычки, этим самым очищая собственное биополе.

Близнецы

Близнецы – ветреный знак, они с легкостью относятся к жизни и поэтому фавориты судьбы. Они не привыкают к одной вещи, а быстро меняют ее на другую. Опасность для Близнецов несут не вещи, а окружающие. Ведь если рядом находятся люди с плохими замыслами или попросту завистники, они портят безупречную ауру Близнецов. В особенности если речь заходит о подарках, которые Близнец принимает от них. Поэтому стоит внимательно пересмотреть свое окружение.

Рак

Зачастую Раки приобретают новые вещи, не задумываясь об их назначении. В особенности, если делают это в гневе или сильной депрессии. Большинство предметов негативно влияют на жизнь и удачу Рака. Поэтому вещи, которые были куплены с негативным настроем, лучше выбросить сразу.

Лев

Для привлечения удачи Львам нужно быть в гармонии с собой и всем миром. Если в душе полный покой, то везение само настигнет Льва. Единственное, что не рекомендуется делать этому знаку, так это сохранять вещь умершего человека и всё, что с ним связано.

Дева

По натуре Девы хозяйственные, им тяжело выбрасывать старые, ненужные вещи. Если вдруг они копят испорченные вещи (сломанные или с дефектами), то этим притягивают неудачу. Чтобы избежать неприятностей, необходимо научиться выбрасывать всё сломанное и испорченное.

Весы

Весам может вести в том случае, когда в душе спокойствие и гармония. Окружать их должны только позитивные люди и предметы. Ни в коем случае их не должно окружать то, что провоцирует негативные эмоции: грусть, тоску, слезы. От подобного им нужно держаться подальше.

Скорпион

Удача в жизни Скорпиона зависит от других людей, с которыми они строят отношения. Если Скорпион расстается с человеком, ему нужно и избавляться от всех вещей, которые связаны с этим человеком. Научитесь отпускать всё, в том числе и воспоминания.

Стрелец

Для Стрельца движение – жизнь. Как только они делают перерыв, удача уходит от них. В этот список попадают и средства передвижения, они замедляют везение. А вот мобильные телефоны, наоборот, притягивают удачу. Окружайте себя правильными вещами, тогда счастья и везение никуда не денутся.

Козерог

Данный знак помешан на чистоте и порядке. Как только баланс нарушен, их жизнь рушится. Это касается и находящихся в доме непарных вещей, которые также портят энергетику. Чтобы всё исправить, достаточно разложить вещи по местам.

Водолей

Всё в жизни Водолея построено на чувствах и эмоциях. Когда их хвалят и преподносят подарки от души, тогда и удача будет приходить. Если же презенты преподносят с плохими намерениями, то они будут утяжелять энергетику и отпугивать удачу. Поэтому от подобных подарков нужно избавляться сразу.

Рыбы