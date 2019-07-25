«Я беременна, мне нельзя нервничать»: эстонская ведьма Мэрилин Керро хочет подать в суд на Александра Шепса

Роман Мэрилин Керро и Александра Шепса завершился три года назад к большому сожалению поклонников этой пары. Сейчас у ведьмы из Эстонии счастливая семья, скоро появится и второй ребенок. Но до сих пор Мэри сталкивается с травлей со стороны антифанатов. К тому же на днях она лишилась официальной группы в одной из социальных сетей.

Керро, уставшая от атаки недоброжелателей, решилась на откровение. На ее личной странице появился пост, в котором ведьма рассказала всю правду об отношениях с Александром Шепсом. Также звезда упомянула, что экс-бойфренд брал у нее крупную сумму денег, передает StarHit.

«Я пришла к выводу, что этот негатив по отношению ко мне и моей семье не закончится. Я и мои близкие получаем письма с оскорблениями почти каждый день. Понимаю, что не все могут смириться с тем фактом, что я ушла от Александра Шепса. Но пришло время понять, что уже два года я счастлива рядом с другим мужчиной. Ни одна женщина не разорвет отношений, если она ими довольна. А прошлая связь меня не устраивала, поэтому я и ушла. Все просто. Я беременна, мой первенец еще маленький, мне нельзя нервничать», — отметила Мэрилин.

Мерилин Керро и Александр Шепс. ФОТО: скриншот с youtube.com

По словам Мэрилин, она не могла быть рядом с Александром, так как разочаровалась в нем. «Если бы мужчина что-то сильно хотел сделать для своей женщины, он бы сделал», — так высказывается о бывшем Керро.

Ведьма из Эстонии публично обратилась и к самому Александру. Судя по ее словам, женщина настроена весьма категорично.

«Пришло время остановить поток угроз, которые мне присылают в письмах и видео. Поверь, их у меня много, но я не публикую, хотя могла бы. Там есть доказательства твоей дружбы с продюсерами и видео с наркотиками. Я общалась с адвокатами и, если это все не прекратится, подам на тебя в суд. Я была дурой целых четыре года и верила, что у нас любовь. А ты уже на протяжении десяти лет имел отношения с другим человеком! Будь счастлив со своим партнером и, пожалуйста, оставь меня в покое», — попросила Александра Мэри.

Оказалось, что карты таро, которые Шепс и Керро выпустили в продажу, делала именно Мэри. К тому же ведьма выделила бывшему избраннику два миллиона рублей на открытие магазина эзотерики в Самаре.