Видео: в азиатском ресторане кусок сырой курицы сам сполз с тарелки на пол

В соцсетях по всему миру набирает популярность жутковатое видео из азиатского ресторана, пишет Elu 24 со ссылкой на The Sun. Кусок сырой курицы (куриная грудка) лежит на тарелке и вдруг, словно зомби, начинает двигаться, а в итоге сползает из тарелки на пол.