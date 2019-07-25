Видео: в азиатском ресторане кусок сырой курицы сам сполз с тарелки на пол
Две недели назад Ри Филлипс опубликовал видео на Facebook, которое получило восемь миллионов просмотров. Кусок сырой курицы на тарелке внезапно оживает, трепыхается несколько раз и прыгает с тарелки на пол. На заднем плане слышны крики потрясенной от увиденного женщины.
Тысячи пользователей оставили комментарии к видео, а некоторые указали причину, из-за чего кусок сырой курицы сорвался с тарелки. Многие считают, что движение происходит из-за неразрезанных нервов: сырое мясо настолько свежее, что мышцы все еще могут двигаться.
Hetkel on ebaselge, kus täpselt juhtum aset leidis, kuid tundub, et tegu on Aasia pärase restoraniga.