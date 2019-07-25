Чт, 25.07.2019
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Видео: в азиатском ресторане кусок сырой курицы сам сполз с тарелки на пол
Слабонервным не смотреть!

Курица. Фото иллюстративное

ФОТО: Марианне Лоорентс / Virumaa teataja

В соцсетях по всему миру набирает популярность жутковатое видео из азиатского ресторана, пишет Elu 24 со ссылкой на The Sun. Кусок сырой курицы (куриная грудка) лежит на тарелке и вдруг, словно зомби, начинает двигаться, а в итоге сползает из тарелки на пол.

Две недели назад Ри Филлипс опубликовал видео на Facebook, которое получило восемь миллионов просмотров. Кусок сырой курицы на тарелке внезапно оживает, трепыхается несколько раз и прыгает с тарелки на пол. На заднем плане слышны крики потрясенной от увиденного женщины.

Тысячи пользователей оставили комментарии к видео, а некоторые указали причину, из-за чего кусок сырой курицы сорвался с тарелки. Многие считают, что движение происходит из-за неразрезанных нервов: сырое мясо настолько свежее, что мышцы все еще могут двигаться.

Hetkel on ebaselge, kus täpselt juhtum aset leidis, kuid tundub, et tegu on Aasia pärase restoraniga. 

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