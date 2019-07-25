Отвратительно! Похотливый мужчина домогался пассажирок Elron

По словам представителя компании Elron, они просят людей в таких ситуациях незамедлительно оповестить кассира-контролера. Компания, в свою очередь, всегда делает всё от себя зависящее, чтобы помочь полиции. Специалист по связям с общественностью Elron Марийс Адамберг сказала, что они в курсе случившегося и ни в коем случае не будут игнорировать произошедшее. В поездах ведется съемка и весь видеоматериал будет передан в полицию.

Участковый полицейский Таго Трей из Пыхьяской префектуры сказал, что такое иногда случается, особенно летом, когда на людях мало одежды и ее легче с себя снять. В полиции просят жителей не бояться звонить по номеру 112, и делать это в таких ситуациях как можно быстрее. И если вы не уверены, будет ли данный случай интересен стражам порядка, лучше позвонить в Центр тревоги, где вам дадут ценные указания.