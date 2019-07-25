Отвратительно! Похотливый мужчина домогался пассажирок Elron
В начале июля некоторые пассажиры поездов Elron стали участниками крайне неприятного сюрприза. Сразу несколько женщин пожаловались на то, что мужчина, при виде них, начинал заниматься самоудовлетворением. Он смотрел на них и делал свое постыдное дело.
Одна из жертв извращенца написала заявление в полицию, сейчас страж порядка ведут расследование, сообщают Uudised.tv3.ee.
По словам представителя компании Elron, они просят людей в таких ситуациях незамедлительно оповестить кассира-контролера. Компания, в свою очередь, всегда делает всё от себя зависящее, чтобы помочь полиции. Специалист по связям с общественностью Elron Марийс Адамберг сказала, что они в курсе случившегося и ни в коем случае не будут игнорировать произошедшее. В поездах ведется съемка и весь видеоматериал будет передан в полицию.
Участковый полицейский Таго Трей из Пыхьяской префектуры сказал, что такое иногда случается, особенно летом, когда на людях мало одежды и ее легче с себя снять. В полиции просят жителей не бояться звонить по номеру 112, и делать это в таких ситуациях как можно быстрее. И если вы не уверены, будет ли данный случай интересен стражам порядка, лучше позвонить в Центр тревоги, где вам дадут ценные указания.
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