Видео: Андрей Малахов показал роскошные дома Волочковой и Ковальчук

Во время визита к знаменитости Малахов заглянул в холодильник к балерине. Он нашел там торт. Танцовщица заявила, что торт ест ее дочка Ариша. Сама она такие лакомства позволить себе не может, так как боится поправиться.

Не менее шикарно и в доме певицы Юлии Ковальчук. В особняке она проживает со своим супругом музыкантом Алексеем Чумаковым. По словам певца, у них в доме 20 соток земли. Площадь коттеджа – сто квадратных метров.