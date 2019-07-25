Чт, 25.07.2019
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Видео: Андрей Малахов показал роскошные дома Волочковой и Ковальчук

Анастасия Волочкова и Юлия Ковальчук

ФОТО: Instagram

Телеведущий Андрей Малахов в эфире программы «Прямой эфир» показал шикарные дома, в которых поселились российские знаменитости – балерина Анастасия Волочкова и певица Юлия Ковальчук. Как призналась телеведущему танцовщица, у нее в доме только спальня составляет 102 квадратных метра. На стенах картины индийского модерниста XX века Макбула Фида Хусейна и интерьеры в стиле Людовика XIV. Волочкова призналась, что тратит каждый месяц на содержание коттеджа около миллиона рублей. Причем, большую часть этой суммы составляют коммунальные услуги, пишет Teleprogramma.pro.

Во время визита к знаменитости Малахов заглянул в холодильник к балерине. Он нашел там торт. Танцовщица заявила, что торт ест ее дочка Ариша. Сама она такие лакомства позволить себе не может, так как боится поправиться.

Не менее шикарно и в доме певицы Юлии Ковальчук. В особняке она проживает со своим супругом музыкантом Алексеем Чумаковым. По словам певца, у них в доме 20 соток земли. Площадь коттеджа – сто квадратных метров.

Во время экскурсии по дому знаменитости показали, что у них имеется открытый бассейн. Правда, как отметила Юлия Ковальчук, поплавать в нем удается нечасто. Всему виной суровый российский климат. Куда чаще пара отдыхает в зале, где расположен домашний кинотеатр. Звезды обожают смотреть новинки кинематографа.

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