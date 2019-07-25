Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, которым повезет в любви в 2019 году

Так, для Овнов 2019 год станет периодом благополучия в личной жизни. Специалист рекомендует не торопить события и не форсировать едва начавшиеся отношения. Такой напор отпугнет вашего партнера, поэтому двигайтесь плавно и не старайтесь ускорить результат.

Во второй половине августа вас ожидают приятные встречи. Смело отправляйтесь в поездки, идите на прогулки, не отказывайтесь от визита к приятелям.

Насыщенным на романтические эпизоды период будет и у Дев. У вас ожидается «горячая» пора, страстные дни, полные любви и приключений. Павел Глоба советует привести в порядок свою внешность, возможно, обновить гардероб, посетить стилиста или парикмахера.