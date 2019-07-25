Накануне приезда в Таллинн Макс Барских намекнул на завершение музыкальной карьеры

Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя стопроцентно людям, возвращаюсь одиноким домой и засыпаю один,

— рассказал артист.

По словам Барских, сейчас он готовится к гастрольному туру и есть вероятность, что он станет последним.

Впервые поедем в Австралию, в Копенгаген, в Чехию, какие ещё страны? США, Канада — это понятно,

— уточнил певец.

Макс Барских — это популярный украинский певец, который покорил своим голосом и яркими выступлениями почти всё постсоветское пространство. Он известен такими хитами, как "Подруга-ночь", "Туманы" и "Странная".