Чт, 25.07.2019
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Накануне приезда в Таллинн Макс Барских намекнул на завершение музыкальной карьеры

Макс Барских

ФОТО: Скриншот с Instagram

Популярный певец и композитор Макс Барских не исключает, что в ближайшее время завершит музыкальную карьеру, сообщил телеканал "Муз-ТВ".

Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя стопроцентно людям, возвращаюсь одиноким домой и засыпаю один,

— рассказал артист.

По словам Барских, сейчас он готовится к гастрольному туру и есть вероятность, что он станет последним.

Впервые поедем в Австралию, в Копенгаген, в Чехию, какие ещё страны? США, Канада — это понятно,

— уточнил певец.

Макс Барских — это популярный украинский певец, который покорил своим голосом и яркими выступлениями почти всё постсоветское пространство. Он известен такими хитами, как "Подруга-ночь", "Туманы" и "Странная".

Не пропустите концерт Макса Барских уже в эту пятницу, 26 июля, в Таллинне! Последние билеты еще остались на сайте организатора - www.mjproduction.ee.

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