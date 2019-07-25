Накануне приезда в Таллинн Макс Барских намекнул на завершение музыкальной карьеры

Популярный певец и композитор Макс Барских не исключает, что в ближайшее время завершит музыкальную карьеру, сообщил телеканал "Муз-ТВ".
Мне хочется уделить немножко времени себе, своей личной жизни, потому что она хромает. Я посвящаю себя стопроцентно людям, возвращаюсь одиноким домой и засыпаю один,
— рассказал артист.
По словам Барских, сейчас он готовится к гастрольному туру и есть вероятность, что он станет последним.
Впервые поедем в Австралию, в Копенгаген, в Чехию, какие ещё страны? США, Канада — это понятно,
— уточнил певец.
Макс Барских — это популярный украинский певец, который покорил своим голосом и яркими выступлениями почти всё постсоветское пространство. Он известен такими хитами, как "Подруга-ночь", "Туманы" и "Странная".
Не пропустите концерт Макса Барских уже в эту пятницу, 26 июля, в Таллинне! Последние билеты еще остались на сайте организатора - www.mjproduction.ee.