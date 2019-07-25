Видео: какая бурная ночная жизнь в Пярну! Пока молодежь пьет и веселится, бездомный делает свою работу

Ночной пярнуский пляж полон народа, очередь желающих попасть на самую крутую тусовку в ночной клуб растянулась на несколько часов. Молодежь уверена, что нужно танцевать и веселиться, «пока молодой» - как в известной песне.
Люди едут на вечеринку со всех концов Эстонии - из Тарту и других городов. По словам коренного жителя Пярну, ни один из его друзей не попал в клуб. В основном, молодежь разогревается прямо у него - в длинной очереди. На асфальте много пустых бутылок, банок и стаканчиков из-под алкоголя, ведь на вечеринке алкоголь стоит дорого, порядка 12 евро за коктейль.
Пока молодежь пьет и готовится к вечеринке, репортер Kanal 2 Эда-Лийс Каннь присаживается к местному бездомному, собирающему бутылки. По его словам, в выходные он зарабатывает по несколько десятков евро за ночь, и всё это исключительно на бутылках.
Скорее смотрите, что происходит в ночном городе-курорте Пярну!