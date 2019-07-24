Ср, 24.07.2019
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Умер звезда фильма «Бегущий по лезвию» Рутгер Хауэр

Рутгер Хауэр в 2001 году

ФОТО: Reuters/ScanPix

В Нидерландах в возрасте 75 лет умер актер Рутгер Хауэр. Об этом изданию Variety рассказал его представитель Стив Кенис.

Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду, пишет Ria.ru.

Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы", а также сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".

ФОТО: Rights Managed / LADD CO / Ronald Grant Archive /

В 1988 году он получил "Золотой глобус" за роль второго плана в фильме "Побег из Собибора".

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