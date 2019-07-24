Умер звезда фильма «Бегущий по лезвию» Рутгер Хауэр

Артист умер у себя дома 19 июля после непродолжительной болезни, его похоронили в среду, пишет Ria.ru.

Хауэр наиболее известен по роли репликанта-убийцы в культовом фильме "Бегущий по лезвию" Ридли Скотта, картинам "Достучаться до небес, "Попутчик", "Зов предков", "Ночные ястребы", а также сериалам "Десятое королевство" и "Великий Мерлин".

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