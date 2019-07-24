Певица Ханна показала подросшую дочь

К слову, в июле Павел и Ханна отметили четыре года со дня свадьбы. Они признавались, что первое время мало, кто верил в их союз. Сначала будущие супруги просто дружили: у певицы был жених, а Курьянов не планировал строить серьезные отношения. Однако вскоре молодые люди поняли, что их чувства могут превратиться в нечто большее. Сейчас влюбленные чувствуют себя счастливыми и наслаждаются каждым моментом, проведенным вместе. «В наших отношениях нет места ревности, никто просто не дает для этого повода. Хотя, честно признаюсь, я иногда обижаюсь на мужа из-за того, что он меня даже чуть-чуть не может приревновать. Пашу, как и я хочет, чтобы я росла в своей профессии. Он видит, что я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, работаю над собой и добиваюсь результата», — делилась певица со «СтарХитом».