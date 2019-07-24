Певица Ханна показала подросшую дочь

В прошлом году 28-летняя певица и 35-летний Павел Курьянов впервые стали родителями. Влюбленные пока не раскрывают имя дочери, зато делятся ее снимками с поклонниками. Сегодня они показали, как подрос их ребенок, пишет Стархит.
Осенью прошлого года Ханна подарила супругу долгожданного первенца. Малышка появилась на свет в одной из элитных клиник Майами. Пара пока предпочитает держать имя дочери в секрете и старательно скрывает ее лицо на совместных снимках.
3 сентября девочка отметит первый день рождения — малышке исполнится год. Впрочем, несмотря на грудной возраст, ребенок уже активно демонстрирует свой характер. Об этом звездная мама рассказала в Instagram-аккаунте, опубликовав трогательный семейный снимок.
«От «принцессы» не осталось и следа. Маленькая зефирка превратилась в босса. Я, конечно, пытаюсь как-то возражать, но учитывая папину поддержку, все это безрезультатно»,
— написала Ханна.
Павел Курьянов поспешил ответить на публикацию, признавшись, что и сам не может устоять перед обаянием малышки. «Нашли виноватого! Папа сам по стойке смирно перед дочей ходит», — уверял мужчина.
На радость поклонникам в кадре хорошо заметен профиль ребенка. Многих пухлые щеки девочки привели в полный восторг. «Она так на папу похожа», — заключили пользователи Сети. Другие же умилились запечатленным моментом и красотой наследницы. «Люблю ваши совместные фоточки», «В такой семье деток должно быть много», — считают подписчики.
К слову, в июле Павел и Ханна отметили четыре года со дня свадьбы. Они признавались, что первое время мало, кто верил в их союз. Сначала будущие супруги просто дружили: у певицы был жених, а Курьянов не планировал строить серьезные отношения. Однако вскоре молодые люди поняли, что их чувства могут превратиться в нечто большее. Сейчас влюбленные чувствуют себя счастливыми и наслаждаются каждым моментом, проведенным вместе. «В наших отношениях нет места ревности, никто просто не дает для этого повода. Хотя, честно признаюсь, я иногда обижаюсь на мужа из-за того, что он меня даже чуть-чуть не может приревновать. Пашу, как и я хочет, чтобы я росла в своей профессии. Он видит, что я получаю удовольствие от того, чем занимаюсь, работаю над собой и добиваюсь результата», — делилась певица со «СтарХитом».