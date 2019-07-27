Сб, 27.07.2019
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  • Необычные головные уборы и нижнее белье: смотри, как прошел первый день фестиваля Positivus и во что были одеты гости

Необычные головные уборы и нижнее белье: смотри, как прошел первый день фестиваля Positivus и во что были одеты гости
Человек-паук, ты ли это?

В эти выходные, 26 и 27 июля, в латвийском городе Салацгрива в 13-ый раз проходит музыкальный фестиваль Positivus.

Главными звездами первого дня стали The 1975, Disclosure, Cut Copy и другие. 

Positivus, крупнейший в Балтии фестиваль музыки и искусства, ежегодно проводится в Рыбацком парке в Салацгриве. Это мероприятие собирает не только любителей музыки и тусовщиков, но и модников, причем самых ярких и неординарных. Оцените стиль гостей первого дня Positivus.

Сегодня на фестивале выступит популярный украинский певец Иван Дорн.

Смотри галерею первого дня фестиваля!

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