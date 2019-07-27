Необычные головные уборы и нижнее белье: смотри, как прошел первый день фестиваля Positivus и во что были одеты гости
В эти выходные, 26 и 27 июля, в латвийском городе Салацгрива в 13-ый раз проходит музыкальный фестиваль Positivus.
Главными звездами первого дня стали The 1975, Disclosure, Cut Copy и другие.
Positivus, крупнейший в Балтии фестиваль музыки и искусства, ежегодно проводится в Рыбацком парке в Салацгриве. Это мероприятие собирает не только любителей музыки и тусовщиков, но и модников, причем самых ярких и неординарных. Оцените стиль гостей первого дня Positivus.
Сегодня на фестивале выступит популярный украинский певец Иван Дорн.
Смотри галерею первого дня фестиваля!