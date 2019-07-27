Вот это да! Смотри, как отжигали любители музыки 90-ых под песни «What is love» и «It's my life» на Певческом поле

26 и 27 июля на таллиннском Певческом поле проходит самый главный летний фестиваль эстонской столицы - We Love The 90s.
Вчера на сцене таллиннского Певческого поля появились такие звезды, как: Snap!, Londonbeat, Haddaway, Dr. Alban, 2Unlimited.
Фестиваль должен был состояться в Риге, но организаторы фестиваля We Love The 90s в последний момент всё переиграли и решили провести легендарный фестиваль не в Риге, а в Таллинне.
Все билеты, купленные на фестиваль в Риге, действительны и в Таллинне.
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