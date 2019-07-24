Осторожно, мошенники представляются сотрудниками портала Limon.ee и пытаются попасть в квартиру

Звонят вам или вашим близким с номера +372 580512**, приятный женский голос (а быть может и мужской) говорит, что вы участвовали в розыгрыше на портале Limon.ee, но главный приз не выиграли, а выиграли утешительный. Но для того, чтобы его получить, нужно пустить в квартиру людей, которые почистят вам диван или ковер (это и есть так называемый «приз»). Подобное мероприятие может обернуться горой проблем для доверчивых граждан. Будьте внимательны и не поддавайтесь на провокации.

«Имена победителей всех розыгрышей портала Limon.ee публикуются либо в комментариях к публикации о розыгрыше, либо на нашей официальной страничке в Facebook. Также с победителем связываемся от имени группы в Facebook. Мы никогда не разыгрываем призов, за которые нужно доплатить или впустить кого-то к себе домой. Если в розыгрыше есть утешительные призы, они обязательно указываются в тексте публикации. Все подарки, как правило, выдаются в нашем офисе в Таллинне по адресу: Маакри, 23а, за исключением электронных билетов на концерты или некоторых подарочных карт от магазинов», - сказал руководитель русских развлекательных порталов AS Postimees Grupp Эдгар Гергель.

«Мы никогда не просим делиться в комментариях к публикации о розыгрыше личными данными. Следовательно, у нас не может быть вашего номера телефона и других ваших данных. Если вы не участвовали в розыгрыше, то и выиграть вы тоже ничего не могли. Будьте внимательны и не становитесь жертвами мошенников. Ни одна сторонняя компания, за исключением изданий, входящих в концерн AS Postimees Grupp, не имеет права использовать название портала Limon.ee в любых коммерческих целях без письменного согласия на то руководства издания», - добавил Эдгар Гергель.