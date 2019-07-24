Биологи предупреждают: обычное яблоко содержит в себе миллионы опасных бактерий

После проведенного эксперимента выяснилось, что опасными являются не только яблоки из супермаркета, но и домашние плоды. Так, в одном грамме мякоти или семян фрукта обнаружено около 500 тысяч вредоносных бактерий. То есть яблоки, выращенные без добавления химикатов, и яблоки, обработанные пестицидными средствами, в этом плане ничем друг от друга не отличаются.

Кроме того, оказалось, что на поверхности яблок имеется в девять раз меньше бактерий, чем внутри самого фрукта. То есть мытые плоды или яблоки прямо с ветки несут одинаковую микробную нагрузку на организм.

А еще оказалось, что именно микробы влияют на различные вкусовые ощущения многих сортов своих и покупных яблок. У фруктов из супермаркетов не так много бактерий Methylobacterium, которые влияют на их вкус и аромат. Но именно у данной категории яблок обнаружены вредоносные микроорганизмы, влияющие на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Это во многом говорит о преимуществе своих, домашних яблок как более экологичных, а значит, рекомендованных к употреблению.