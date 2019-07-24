Ах, какая женщина! 54-летняя жена Игоря Крутого показала фигуру в дерзком купальнике

Артист с супругой вернулись из круиза по Турции, о чем Ольга Крутая рассказала в Instagram, показав на фото в ярком и дерзком купальнике идеальную фигуру. «Вот и закончился наш круиз. Сколько же красивых и интересных мест на земле!!! Обожаю путешествовать», - написала супруга композитора.

Игорь Крутой Женился на Ольге 24 года назад. Супруги живут на две страны: Россию, где востребован композитор, и США, где у его жены бизнес. Игорь Крутой признавался, что так непросто, но они с семьей вместе проводят лето в путешествиях.