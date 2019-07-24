Уже на этой неделе! «Время и Стекло», Мари Краймбрери и Нюша поставят Нарва-Йыэсуу на уши
Уже 26-27 июля на пляже в Нарва-Йыэсуу состоится ежегодный фестиваль - East Beach Fest 2019, помимо выступлений топовых знаменитостей организаторы готовят для гостей фестиваля фейерверк в оба дня.
Уже шестой год подряд, на пляже Нарва-Йыэсуу, успешно проходит крупнейший фестиваль поп-музыки в Ида-Вирумаа, который привлекает тысячи слушателей и поклонников.
26.07.19 / начало в 18.00
HAMMALI & NAVAI
VREMYA & STEKLO
МАРИ КРАЙМБРЕРИ
FILATOV & KARAS
27.07.19 / начало в 17.00
NYUSHA
ХЛЕБ
МИША МАРВИН
LX 24
Также на сцене появятся местные знаменитости:
Duo PataTain / ПараТайн, Tandem Bit+ / Тандем Бит+
Digital Digital, Братья Чесноки / Bratya Chesnoki, ЧИЛЛ ДИЛ
Mc/Dj Den Karabljoff (Spb Resident EBF)
Dj John Candy (Spb Resident SB Club)
Dj Rinat Latif (Spb Resident SB Club)
Dj Dmitri Varest (Narva Resident Geneva Club)
Dj Sergey Raf (Narva Resident Geneva Club)
Dj Vel (Narva Resident Geneva Club)
Билеты в предварительной продаже в кассах Piletilevi!