Ср, 24.07.2019
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  • Видео: вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

Видео: вдова Сергея Доренко развеяла его прах в Крыму

MOSCOW, RUSSIA - MAY 10, 2019: Flowers left by mourners outside the Moscow office of Govorit Moskva Radio in memory of journalist Sergei Dorenko who has died in a motorcycle accident in Moscow. Gavriil Grigorov/TASS

ФОТО: Gavriil Grigorov / Gavriil Grigorov/TASS

Прах журналиста Сергея Доренко развеяли в городе Керчь, где он родился. Об этом в своем Telegram-канале сообщила вдова Юлия Доренко.

«Сегодня на рассвете на горе Митридат мы развеяли прах Сергея. Было очень тихо и спокойно», — отметила она.

Доренко добавила, что рада была побывать там, и выразила сожаление, что «во всей суете и бесконечных делах» так и не добралась сюда с супругом при его жизни.

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«Он сказал мне как-то в своем духе: «Если тебе лень будет ехать в Керчь, спусти меня в канализацию, я сам как-нибудь туда доплыву»», — написала вдова.

Ранее Юлия рассказала о последнем дне журналиста и поделилась снимками и видео с его участием, которые были сделаны незадолго до его смерти.

Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет. Во время управления мотоциклом на дороге у него разорвалась аорта. По свидетельству жены и друзей, журналист знал о проблемах со здоровьем и проходил лечение.

17 мая на Троекуровском кладбище прошла церемония прощания с Сергеем Доренко. Урну с прахом передали вдове. Согласно завещанию, часть его праха захоронили, а другую развеяли на горе Митридат в Керчи.

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