Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в начале августа

Не так давно известный астролог Павел Глоба рассказал о том, у кого из зодиакальных созвездий в августе текущего года будут неприятности. Теперь же специалист в области астрологии назвал знаки Зодиака, которым в августе повезет.
«Экспресс-Новости» предлагает этот прогноз.
Дева
Астролог уверяет, что Дев ожидает наконец-таки вознаграждение за их усердный труд в течение всего лета. Это будет не только моральное удовлетворение и спокойствие, но также и финансовое поощрение. Представители данного знака Зодиака потратили много времени и сил, работая над собой. Уже в следующем месяце Девам можно будет увидеть плоды своего труда и насладиться проделанной работой.
Весы
У Весов уже несколько месяцев была проблема поиска пути, куда двигаться дальше. Также эти знаки пребывали в некой растерянности из-за того, что не знали, что они хотят от жизни. И вот в августе, по уверениям Павла Глобы, судьба подскажет им, где нужно сделать первый шаг и в каком направлении работать. Совсем скоро Весы ждет исполнение их желаний.
Водолей
Водолеи хоть и не избавятся от всех наплывших вопросов, но интуиция подскажет им, как выйти из любой ситуации и выбрать нужное решение. Глоба же заостряет внимание на том, что этим представителям зодиакального созвездия стоит контролировать свои эмоции. Также им необходимо избавиться от негативных мыслей. И уже в августе месяце Водолеи смогут вздохнуть спокойно.
Рыбы
Для Рыб это очень благоприятный месяц. Обусловлено это тем, что в августе они смогут наладить свою личную жизнь и одновременно решить все проблемы, которые возникают на работе или связанные с ней. А всё это благодаря лету, в котором Рыбам хватит сил, чтобы уладить все проблемы.