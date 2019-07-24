Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым повезет в начале августа

«Экспресс-Новости» предлагает этот прогноз.

Дева

Астролог уверяет, что Дев ожидает наконец-таки вознаграждение за их усердный труд в течение всего лета. Это будет не только моральное удовлетворение и спокойствие, но также и финансовое поощрение. Представители данного знака Зодиака потратили много времени и сил, работая над собой. Уже в следующем месяце Девам можно будет увидеть плоды своего труда и насладиться проделанной работой.

Весы

У Весов уже несколько месяцев была проблема поиска пути, куда двигаться дальше. Также эти знаки пребывали в некой растерянности из-за того, что не знали, что они хотят от жизни. И вот в августе, по уверениям Павла Глобы, судьба подскажет им, где нужно сделать первый шаг и в каком направлении работать. Совсем скоро Весы ждет исполнение их желаний.

Водолей

Водолеи хоть и не избавятся от всех наплывших вопросов, но интуиция подскажет им, как выйти из любой ситуации и выбрать нужное решение. Глоба же заостряет внимание на том, что этим представителям зодиакального созвездия стоит контролировать свои эмоции. Также им необходимо избавиться от негативных мыслей. И уже в августе месяце Водолеи смогут вздохнуть спокойно.

Рыбы