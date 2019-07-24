Виктория Лопырева объяснила, почему ушла от Баскова к Булатову

Сейчас телеведущая в отношениях с бизнесменом Игорем Булатовым, у пары есть совместныё ребёнок - сын Марк Лионель.

"Я просто влюбилась в Булатова, поэтому была вынуждена уйти от Баскова. При этом скажу, что Игорь и Коля сейчас прекрасно общаются. Какого-то недопонимания между ними нет. У них хорошие отношения", - рассказала знаменитость в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой" на "Русском радио".

Виктория Лопырева и Игорь Булатов ФОТО: Instagram

Телеведущая отметила, что пока не планирует за возлюбленного замуж, потому что их обоих всё устраивает.

"Если посчитаем нужным, то сыграем свадьбу. Если не посчитаем, то не будем играть. Никакие штампы не могут повлиять на отношения двух людей. Я придерживаюсь такого мнения", - пояснила она.