Письмо читателя: этот концерт в Таллинне летом поразил меня до глубины души. Браво!

Прошедшие Дни Моря своим концертным наполнением достаточно наглядно показали любому, доселе не знавшему о существовании в мире эстонской музыки, всю ее многогранность и разнообразие. И, словно угадав эти мысли, таллиннский концерт в рамках юбилейного тура на Певческом поле провел Иво Линна.

«Надо сходить», – подумал турист-москвич.

На самом деле, предыдущее предложение – ложь. Автор этих строк следит за траекторией артиста почти 20 лет и часть песен знал наизусть и даже пытался подпевать в течение действа, растянувшегося на 2,5 часа, которые пролетели как мгновение.

Амфитеатр (или правильнее сказать – певческая сцена) Певческого поля был заполнен под самый козырек. Яблоку негде было упасть и в зоне у сцены. Поклонники пришли на встречу с любимым Артистом, и он их не разочаровал.

Начат был концерт рок-н-рольной «Aeg ei peatu» (хотя автор этих строк больше любит эту песню в босса-нова версии альбома «Enne ja pärast päeva»), которая перетекла в недавний хит «Saame kokku», где Линна весьма иронично сравнивал своих друзей, которые собираются вместе, с виниловыми пластинками. Спев еще три песни классического периода («Kingitus», «Vana lokomotiiv», «Vana vaksal»), именинник пригласил на сцену первого гостя – им оказался известный красавец-мужчина Танель Падар. Он спел одну вещь сольно и одну дуэтом с именинником.

ФОТО: Фото автора

Следующим гостем, которого пригласили на сцену после старой, но весьма пророческой «Viiskümmend viis», оказался Карл-Эрик Таукар. Молодой красавчик сольно спел свой старый хит пятилетней давности, а после – удерживающийся в чарте дуэт с Иффом «Loomulik sarm». Кстати, именно эта песня музыкально прозвучала наиболее ярко.

Следом за этим ярким действом наступил период баллад. После весьма трогательной и неспешной «Oma saar» на сцену вызвали красавицу Маарью-Лийс. К великому сожалению, ее блестящее вокальное выступление, отлично аранжированное группой Supernova, сопровождавшей весь концерт, было смазано тем фактом, что исполнялся эстонский кавер песни Стинга «Fields of gold». Неясно, как, обладая такими яркими и талантливыми вокалистками на действующей сцене, ETV и Томми Рахула (да и Нормет ранее) активно игнорируют их при составлении списка участников Eesti Laul. Хотя, если у Маарьи настолько плохи дела с репертуаром, то, может быть, она и не подает заявку на участие. (А всякие Стиги Рясты зачем-то лоббируют своих шведских друзей, не знающих толком ни слова по-эстонски.) Вторая песня была очень хорошо знакома всем присутствующим – евровизионная «Kaelakee hääl», которая была по требованию публики сразу же исполнена на «бис».