Письмо читателя: этот концерт в Таллинне летом поразил меня до глубины души. Браво!

17 июля в Таллинне на Певческом поле с аншлагом прошел юбилейный концерт Иво Линна в рамках тура IFF70. Об этом мероприятии мало писали в СМИ, поэтому читатель портала Limon.ee Антон Самсонов не смог пройти мимо и написал репортаж с выступления специально для нашего сайта.
Прошедшие Дни Моря своим концертным наполнением достаточно наглядно показали любому, доселе не знавшему о существовании в мире эстонской музыки, всю ее многогранность и разнообразие. И, словно угадав эти мысли, таллиннский концерт в рамках юбилейного тура на Певческом поле провел Иво Линна.
«Надо сходить», – подумал турист-москвич.
На самом деле, предыдущее предложение – ложь. Автор этих строк следит за траекторией артиста почти 20 лет и часть песен знал наизусть и даже пытался подпевать в течение действа, растянувшегося на 2,5 часа, которые пролетели как мгновение.
Амфитеатр (или правильнее сказать – певческая сцена) Певческого поля был заполнен под самый козырек. Яблоку негде было упасть и в зоне у сцены. Поклонники пришли на встречу с любимым Артистом, и он их не разочаровал.
Начат был концерт рок-н-рольной «Aeg ei peatu» (хотя автор этих строк больше любит эту песню в босса-нова версии альбома «Enne ja pärast päeva»), которая перетекла в недавний хит «Saame kokku», где Линна весьма иронично сравнивал своих друзей, которые собираются вместе, с виниловыми пластинками. Спев еще три песни классического периода («Kingitus», «Vana lokomotiiv», «Vana vaksal»), именинник пригласил на сцену первого гостя – им оказался известный красавец-мужчина Танель Падар. Он спел одну вещь сольно и одну дуэтом с именинником.
Следующим гостем, которого пригласили на сцену после старой, но весьма пророческой «Viiskümmend viis», оказался Карл-Эрик Таукар. Молодой красавчик сольно спел свой старый хит пятилетней давности, а после – удерживающийся в чарте дуэт с Иффом «Loomulik sarm». Кстати, именно эта песня музыкально прозвучала наиболее ярко.
Следом за этим ярким действом наступил период баллад. После весьма трогательной и неспешной «Oma saar» на сцену вызвали красавицу Маарью-Лийс. К великому сожалению, ее блестящее вокальное выступление, отлично аранжированное группой Supernova, сопровождавшей весь концерт, было смазано тем фактом, что исполнялся эстонский кавер песни Стинга «Fields of gold». Неясно, как, обладая такими яркими и талантливыми вокалистками на действующей сцене, ETV и Томми Рахула (да и Нормет ранее) активно игнорируют их при составлении списка участников Eesti Laul. Хотя, если у Маарьи настолько плохи дела с репертуаром, то, может быть, она и не подает заявку на участие. (А всякие Стиги Рясты зачем-то лоббируют своих шведских друзей, не знающих толком ни слова по-эстонски.) Вторая песня была очень хорошо знакома всем присутствующим – евровизионная «Kaelakee hääl», которая была по требованию публики сразу же исполнена на «бис».
Видимо, чтобы публика не особо осуждала Маарью, Ифф сам решил ударить кавером по толпе и после четырех баллад подряд порадовал всех песней «Michelangelo», кавер-версией шведа Бьорна Шифса, которая до сих пор является его визитной карточкой. Следом наступила очередь еще одного кавера – «Päike sõbra aknas» – изначально эту песню Раймонда Паулса на латышском языке исполнял Родриго Фоминс, а позже Валерий Леонтьев на русском языке («Бархатный сезон»). Эстонский вариант был положен на прекрасные по своей метафоре стихи Леэло Тунгал о том, что окна друга всегда что-то вроде солнца для человека. Хочется отметить, что песня здорово изменилась благодаря аранжировке, однако в ней угадывался знакомый мотив.
Следом на сцене оказался голосистый Отт Лепланд, который, как и Маарья, своей первой песней наглядно показал серьезный кризис собственного репертуара, после чего просто спасся исполнением кавера на песню самого Иффа «Aeg meid muutnud on». К сожалению, несмотря на великолепную технику, выступление Лепланда выглядело весьма скучно и предсказуемо.
Следом Ифф понял, что пора окончательно встряхнуть зал – первым ударом последовал «Kikilips», от которого не задвигалась пятая точка только у ленивого.
В финале музыкального буйства на сцену вылетел сын Иффа Роберт и сразу же включился в происходящее. Сам Роберт спел 3 песни, а также аккомпанировал отцу во время очень трогательной песни об отношениях отца и сына.
Далее Иво Линна обратился к серьезным образцам своего творчества. Весь амфитеатр встал и чуть ли не стонал от исполнения «Eestlane olen ja eestlaseks jään» – гимна Поющей революции и, по иронии, заглавной темы телесериала «Õnne 13». Весь зал осветился тысячей фонариков мобильных телефонов. В том числе и моим. Это был второй эмоциональный пик концерта. С этого момента прозвучит еще четыре песни (в том числе и хит свадебных танцев «Suur loterii»), будет два фальш-финала, но зрители еще долго будут провожать Иво Линна безумной овацией.
В очереди на подпись книги «Suur loterii» в разговоре с инсайдерами мне было поведано, что концерта с таким приемом артиста в Таллинне не было давно – и это неудивительно. 2,5 часа отличной музыки, хорошего настроения и буйного драйва. А еще эти 2.5 часа стали полным погружением в прекрасный мир эстонского языка, который автор и начал учить по песням Линна в далеком 2000-м году.
Напоследок хочется просто сказать: «Браво, Иво Линна. Suur äitah!»