Ср, 24.07.2019
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  • Вот это поворот! Яна Каск рассказала об изменениях в жизни

Вот это поворот! Яна Каск рассказала об изменениях в жизни

Jana Kask

ФОТО: Facebook

Певица из Эстонии Яна Каск (27) переехала в Финляндию и сейчас работает с местным музыкальным продюсером, пишет портал Elu24 со ссылкой на Iltalehti.

Iltalehti пишет, что весной Каск встретилась с продюсером Марко Тикканеном, с которым сейчас работает.

Певица переехала в Финляндию несколько недель назад. Теперь Яна живет в городе Эспоо, что рядом с Хельсинки.

Каск подтвердила, что уже начала изучать финский язык. "Я прошу Марко, чтобы он говорил со мной на финском и я могла быстрее освоить язык. Я знаю уже много слов, потому что они очень похожи с эстонскими."

Издание пишет, что сейчас Яна тратит все свое время на занятия музыкой и общение с вдохновляющими людьми. "Марко появился так внезапно. Я уже почти потеряла всякую надежду", - рассказала певица.

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