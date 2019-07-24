Вот это поворот! Яна Каск рассказала об изменениях в жизни

Певица из Эстонии Яна Каск (27) переехала в Финляндию и сейчас работает с местным музыкальным продюсером, пишет портал Elu24 со ссылкой на Iltalehti.
Iltalehti пишет, что весной Каск встретилась с продюсером Марко Тикканеном, с которым сейчас работает.
Певица переехала в Финляндию несколько недель назад. Теперь Яна живет в городе Эспоо, что рядом с Хельсинки.
Каск подтвердила, что уже начала изучать финский язык. "Я прошу Марко, чтобы он говорил со мной на финском и я могла быстрее освоить язык. Я знаю уже много слов, потому что они очень похожи с эстонскими."
Издание пишет, что сейчас Яна тратит все свое время на занятия музыкой и общение с вдохновляющими людьми. "Марко появился так внезапно. Я уже почти потеряла всякую надежду", - рассказала певица.