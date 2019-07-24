В Warner Brothers произошла трагедия: Вин Дизель не сдержал слез

В Великобритании сейчас проходят съемки фильма «Форсаж 9». Во время выполнения одного из трюков дублер актера Вина Дизеля каскадер Джо Уоттс сильно пострадал. Он прыгал с балкона, но страховочный трос внезапно порвался. Как сообщают британские СМИ, мужчина упал на землю почти с 30-метровой высоты. Джо получил серьезные травмы головы, передает StarHit.

Чтобы спасти каскадера, его самолетом отправили в Королевскую лондонскую больницу. Сейчас Уоттс находится в искусственной коме. Его невеста Тилли Пауэлл рассказала, что состояние Джо врачи оценивают как стабильное. Избранница дублера сообщила о произошедшем на странице в социальной сети.

По данным очевидцев, Вин Дизель был свидетелем инцидента. «Он был шокирован, а на глазах блестели слезы», — рассказал инсайдер.

Ранее Дизель уже сталкивался с трагедиями на съемках. В 2002 году его дублер Гарри О'Коннор погиб во время выполнения сложного трюка для фильма «Три Икса».

Из-за произошедшего инцидента съемки «Форсажа-9» были приостановлены. Полиция выясняет причины и обстоятельства трагедии.

Над картиной работает режиссер Джастин Лин. Съемки стартовали в июне. Помимо Вина Дизеля, в ней снимаются Джордана Брюстер, Миа Торетто, Мишель Родригес. Никаких других звездных актеров на мужские роли не пригласили. Предположительно, картина выйдет в 2020 году.

Предыдущая часть «Форсаж: Хоббс и Шоу», которую покажут в России в этом августе, рассказывала о персонажах Дуэйна Джонсона и Джейсона Стэтхэма. Сюжет построен на противостоянии их героев Люка Хоббса и Деккарда Шоу. Британскому и американскому агентам приходится забыть о вражде, чтобы вместе бороться с общим врагом. Дэвид Литч выступил в качестве режиссера картины, а Крис Морган написал сценарий. Трейлер к фильму вызвал критику со стороны зрителей, так как им не понравился образ Дуэйна Джонсона. Актер повел себя неправильно, когда еще начал сниматься в киноленте. Он раскритиковал коллег, назвав мужчин трусами.