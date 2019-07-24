Почему опасно спать в пижаме

Бактерии и заболевания

Лишь восемь процентов людей на Земле предпочитают спать без одежды, а этот способ врачи считают наиболее безопасным. В течение дня на одежде и нижнем белье могут скапливаться бактерии. А во время того, как человек спит, он создает благоприятную среду для их развития. Микроорганизмы начинают размножаться и переходят на тело и постельное белье.

Кроме того, это приводит к различным заболеваниям: перхоти и воспалениям, высыпаниям и раздражениям. В Британии даже есть классификация заболевания, которое вызывает неправильная гигиена «дерматит из-за небрежности». Нарушения сна

Любая одежда нарушает терморегуляцию во сне. Из-за этого человек может испытывать дискомфорт, так как организм работает на протяжении ночи и не может нормально отдохнуть. Из-за этого люди, которые спят в пижаме, чаще потеют, а это приводит к еще большему размножению бактерий.

Кроме того, у некоторых пижам есть пуговицы, швы, украшения и завязки. Эти детали создают дополнительную причину дискомфорта. Даже такие незначительные неудобства приводят к тому, что мозг дольше погружается в стадию глубокого сна. Из-за этого человек может чувствовать усталость даже после восьи-девяти часов сна.