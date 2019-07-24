С семьей – по странам Балтии: достопримечательности, которые стоит увидеть каждому!

Планируя летний отпуск, мы часто выбираем дальние страны, недорогие туры по Европе или путешествие по собственной стране, но знаем ли мы все туристические сокровища наших соседей? Кто из нас не бывал в Риге или Вильнюсе. А посещали ли Вы Цесис, пещеру Гутманя или заказник Варникай?
Другая Латвия – путешествие через столетия
Сигулда
Великолепное место для тех, кто хочет отдохнуть вдали от городского шума. Там – потрясающие ландшафты и захватывающие дух приключенческие тропы. Сигулду часто называют маленькой латвийской Швейцарией, поскольку речь идет о самом высоко расположенным городе Латвии. Благодаря проложенной здесь трассе для бобслея и санного спорта, Сигулда – самый богатый в мире район на олимпийские медали – на каждые 1867 местных жителей приходится одна медаль зимних олимпийских игр.
Побережье Курземе
Побережье Балтийского моря на западе Латвии в советское время было строго охраняемой западной границей СССР. Сегодня во многих местах на Курземском побережье сохранилась первозданная, не тронутая цивилизацией природа. Здесь можно понежиться под солнцем на белых песчаных пляжах, найти выброшенные волнами кусочки янтаря или же, поймав попутный ветер, промчаться по волнам на кайтборде.
В дюнах Мазирбе можно увидеть небольшое своеобразное кладбище рыбацких лодок. У ливов существует древняя традиция хоронить старые лодки в лесу. Ведь изначально лодки были деревьями.
Мыс Колка – место встречи открытого Балтийского моря и Рижского залива
Мыс Колка – самый выраженный мыс на побережье Латвии, возле которого встречаются волны двух водных просторов – открытого Балтийского моря и Рижского залива. Вечно меняющийся мыс Колка – место, где можно любоваться романтическими картинами восхода и заката, поскольку из одного и того же места бескрайние просторы простираются до горизонта как на восток, так и на запад.
Юрмала
Юрмала – единственный в Латвии официальный курорт. К тому же она расположена всего в 15 километрах от рижского аэропорта и в 25 километрах от столицы Латвии Риги. Курорт Юрмала хорошо известен своими природными богатствами. Здесь мягкий климат, море, чистый воздух, лечебные грязи и минеральные воды. Город привлекает своим почти 26-километровым пляжем с белым песком и обширными сосновыми лесами, современными возможностями для отдыха и курортными сооружениями. В любой сезон, в любое время года для посетителей города найдётся мероприятие по вкусу. Здесь проходят художественные выставки, концерты местных и зарубежных артистов и многое другое.
Турайдский музей-заповедник
Обширная территория Турайдского музея-заповедника богата памятниками археологии, архитектуры, истории и искусства, которые рассказывают о событиях, происходивших на протяжении тысячелетия, начиная с XI века. На территории Турайдского музея-заповедника площадью 43,63 гектара находится Турайдский каменный замок, место памяти Турайдской Розы, церковь с холмом Базницкалнс, Парк народных песен с холмом Дайн и здания хозяйственного центра поместья.
Пещера Гутманя
Пещера Гутманя является самым большим гротом в странах Балтии и самым старым туристическим объектом в Латвии. По имеющимся данным, речь идёт о древнем священном месте. На стенах пещеры сохранились надписи, сделанные в 17 веке. Отсюда ведёт начало легенда о Турайдской Розе, которая защитила в пещере свою честь. Среди туристов популярен и памятник Турайдской Розе в саду крепости.
Средневековый Цесис
Цесис известен как латвийское «гнездо» хипстеров. На узких улочках старого города можно найти местную пивоварню, где можно отведать как пива, так и хвойного лимонада. Всегда открыт магазин, где продают пирожные. Есть здесь маленькие кафе, лавки местных мастеров рукоделия.
Цесисский (Выннуский) орденский замок стоит посреди города. Рядом находятся уникальные памятники различных исторических эпох. Один из наиболее загадочных – городище племени вендов на горе Риекстукалнс, где более тысячи лет назад началась история города. Рядом расположен замок Ордена меченосцев и Ливонского отделения Тевтонского ордена. Это был один из важнейших опорных пунктов Тевтонского ордена в Средние века, в то время как прилегающий к замку усадебный комплекс с новым замком, живописным замковым парком и Майским парком представляют в городе период романтизма 18 и 19 веков.
Посетители могут при свете свечного фонаря подняться на башню, чтобы увидеть старый город, развалины крепости и замковый парк сверху, ознакомиться с тюрьмой орденского замка и поближе осмотреть подвал башни.
Литва – живая природа и впечатляющая история
Тракай
Великое княжество Литовское было мощным государством, и защищали его достойные воины. Тракай – столица Великого княжества, и до сегодняшнего дня город служит грандиозным тому свидетельством. Город окружён бесчисленным множеством озёр, которые подходят для лодочных прогулок и прочих водных забав.
Крепость Тракай находится на озере Гальве. Её начал строить в начале 14 века великий князь Литовский Кейстут. Крепость в Великом княжестве была одним из важнейших стратегических пунктов.
Тропа в ботанико-зоологическом заповеднике Варникай
Пятикилометровая тропа, проходящая через ботанико-зоологический заповедник Варникай, предлагает любителям природы прогулку по живописным, наполненным жизнью местам. Участки лесной жизни в заповеднике Варникай уникальны. В природных и рукотворных лесах можно увидеть растения уникальных видов, которым в иных местах угрожает исчезновение, а некоторые уже исчезли.
Паланга
Паланга – один из популярнейших курортов на Балтийском море. Город популярен благодаря своим белым песчаным пляжам, знаменитому пирсу и фестивалям. В Паланге отличные гостиницы, выставочные залы и кафе.
Тропа среди крон деревьев
Одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Литвы – тропа, вьющаяся среди крон деревьев. Её протяжённость 300 метров, а наивысшая точка находится на высоте 21 метр. Конструкция тропы из стали и бетона позволяет посетителям с высоты любоваться заповедным Аникщяйским бором. Среди крон, с высоты птичьего полёта виднеется река Швянтойи, город Аникщай и ведущие к нему дороги.
Пажайслисский монастырь в Каунасе
Пажайслисский монастырь находится на полуострове, в восточной части Каунаса. Монастырь монашеского ордена основал в 1662 году канцлер Великого княжества Литовского Криступас Жигимантас Пацас. Строительство здания монастыря в стиле барокко продолжалось до 1674 года, а затем возобновилось в 1712 году.
Даже перед отправкой в короткое путешествие убедитесь, что документы и финансовые дела в порядке.
- Если Вы путешествуете на автомобиле, обязательно проверьте наличие дорожного страхования. Дорожное страхование обязательно повсюду. Без него участвовать в движении нельзя. Действие дорожного страхования можно проверить на странице Эстонского фонда дорожного страхования. Проверьте также действие документа, удостоверяющего личность.
- При возможности возьмите с собой в путешествие две банковские карточки, одна из которых может быть кредитной. Во-первых, это поможет, если одна из карточек потеряется или сломается; во-вторых, нередко некоторые услуги предоставляются лишь при предъявлении кредитной карточки. Например, бронирование отеля или аренда автомобиля. Если карточка потеряется, сразу сообщите об этом в свой банк.
- Есть места, где без наличных денег не обойтись. Например, на рынках, которые очень любят посещать туристы. Снятие наличных денег в банкомате своего банка осуществляется бесплатно.
- Кроме того, при посещении даже соседних стран следует убедиться, что все участники поездки имеют страхование путешествий с достаточным покрытием. Многим кредитным карточкам сопутствует бесплатный пакет страхования путешествий. Благодаря этому держатель такой карточки не должен каждый раз отправляясь в поездку покупать полис страхования путешествий.