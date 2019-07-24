С семьей – по странам Балтии: достопримечательности, которые стоит увидеть каждому!

Средневековый Цесис

Цесис известен как латвийское «гнездо» хипстеров. На узких улочках старого города можно найти местную пивоварню, где можно отведать как пива, так и хвойного лимонада. Всегда открыт магазин, где продают пирожные. Есть здесь маленькие кафе, лавки местных мастеров рукоделия.

Цесисский (Выннуский) орденский замок стоит посреди города. Рядом находятся уникальные памятники различных исторических эпох. Один из наиболее загадочных – городище племени вендов на горе Риекстукалнс, где более тысячи лет назад началась история города. Рядом расположен замок Ордена меченосцев и Ливонского отделения Тевтонского ордена. Это был один из важнейших опорных пунктов Тевтонского ордена в Средние века, в то время как прилегающий к замку усадебный комплекс с новым замком, живописным замковым парком и Майским парком представляют в городе период романтизма 18 и 19 веков.

Castle in Cesis ФОТО: Filip Fuxa / PantherMedia / Filip Fuxa

Посетители могут при свете свечного фонаря подняться на башню, чтобы увидеть старый город, развалины крепости и замковый парк сверху, ознакомиться с тюрьмой орденского замка и поближе осмотреть подвал башни.

Литва – живая природа и впечатляющая история

Тракай

Великое княжество Литовское было мощным государством, и защищали его достойные воины. Тракай – столица Великого княжества, и до сегодняшнего дня город служит грандиозным тому свидетельством. Город окружён бесчисленным множеством озёр, которые подходят для лодочных прогулок и прочих водных забав.

Trakai castle, Lithuania ФОТО: Peter Zachar / PantherMedia / Peter Zachar

Крепость Тракай находится на озере Гальве. Её начал строить в начале 14 века великий князь Литовский Кейстут. Крепость в Великом княжестве была одним из важнейших стратегических пунктов.

Тропа в ботанико-зоологическом заповеднике Варникай

Пятикилометровая тропа, проходящая через ботанико-зоологический заповедник Варникай, предлагает любителям природы прогулку по живописным, наполненным жизнью местам. Участки лесной жизни в заповеднике Варникай уникальны. В природных и рукотворных лесах можно увидеть растения уникальных видов, которым в иных местах угрожает исчезновение, а некоторые уже исчезли.

Паланга

Паланга – один из популярнейших курортов на Балтийском море. Город популярен благодаря своим белым песчаным пляжам, знаменитому пирсу и фестивалям. В Паланге отличные гостиницы, выставочные залы и кафе.

ФОТО: Valerijs Novickis / PantherMedia / Valerijs Novickis

Тропа среди крон деревьев

Одна из наиболее посещаемых достопримечательностей Литвы – тропа, вьющаяся среди крон деревьев. Её протяжённость 300 метров, а наивысшая точка находится на высоте 21 метр. Конструкция тропы из стали и бетона позволяет посетителям с высоты любоваться заповедным Аникщяйским бором. Среди крон, с высоты птичьего полёта виднеется река Швянтойи, город Аникщай и ведущие к нему дороги.

Пажайслисский монастырь в Каунасе

Пажайслисский монастырь находится на полуострове, в восточной части Каунаса. Монастырь монашеского ордена основал в 1662 году канцлер Великого княжества Литовского Криступас Жигимантас Пацас. Строительство здания монастыря в стиле барокко продолжалось до 1674 года, а затем возобновилось в 1712 году.

Даже перед отправкой в короткое путешествие убедитесь, что документы и финансовые дела в порядке.