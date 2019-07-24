Видео: круг или квадрат?! Оптическая иллюзия взорвала Twitter

Но так просто пользователей Сети не обдурить, поэтому после некоторого исследования выяснилось следующее. Подобный эффект называется неоднозначной цилиндрической иллюзией, и её впервые использовал математик Кокичи Сугихара. Вся соль иллюзии в том, что предмет на видео на самом деле и квадрат, и круг одновременно — просто в разных плоскостях.