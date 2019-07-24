Ср, 24.07.2019
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CNN показал самое красивое озеро на планете

Телеканал CNN признал озеро Комо в Италии самым красивым на планете. Это восхитительное место, привлекающее знаменитостей, политиков и миллионеров со всего мира на протяжении десятилетий, расположено в регионе Ломбардия, всего в часе езды к северу от Милана, пишет Сегодня.

На побережье Комо расположены виллы с красивыми садами и многовековой историей. Берега озера покрыты живописной растительностью, защищенные Альпами. Также здесь рассыпаны многочисленные городки и селения – Комо, Льерна, Лекко, Черноббьо, Лальо, Колико, Белладжо, Менаджо и Варенна.

Озеро Комо покрыто зеленью и впечатляет совей красотой. Здесь с весны и до осени туристы могут заняться такими видами активного отдыха, как катание на лодках и байдарках.

Смотри невероятно красивую галерею!

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