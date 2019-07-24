Фото: ТОП-5 самых безумных находок в магазинах подержанных товаров в Эстонии

В Таллинне в настоящее время насчитывается 6 магазинов Uuskasutuskeskus, в которые любой желающий может принести и оставить ненужные вещи. Причем любые. Иногда там за смешные деньги можно приобрести вещи в хорошем состоянии, но с историей.

Вход в один из таких магазинов ФОТО: Антон Самсонов

В отличие от обычных «секондов», ассортимент выходит за пределы одежды (которая, по- хорошему, местами дороговата по сравнению с той же Humana, но в одном из магазинов, целиком заточенном под одежду, цены намного ниже). Здесь вам и мебель, и сервизы, кухонная утварь, глина, подсвечники, старая техника и книги.

Есть резон правильно распределить время посещения магазина – вещи выкладываются после сортировки с утра и позже уже не добавляются в большинстве своем. То есть, самое вкусное ищем утром.

Вот какие интересные находки в разное время попадались на просторах эстонских «причесанных» барахолок.

НОМЕР 5. Кинескопные телевизоры и компьютерные мониторы.

Компьютерные мониторы, которые продают за бесценок ФОТО: Антон Самсонов

Долгое время кинескопные «гробы» советского и финского производства пугали своей массой, внешним видом и ценой до 5 евро. Причем за те же деньги даже сейчас можно купить компьютерный монитор с плоским экраном (не кинескопный). Всяческая оргтехника, вроде принтеров десятилетней давности, валяется за бесценок.

НОМЕР 4. Кресло за 2 евро. Советский интерьер за 50.

Снимок иллюстративный ФОТО: Антон Самсонов

Самым «пришибленным» на ассортимент аутентичных товаров долгое время был Уус в Тарту на Рийа. Там можно было обнаружить дикий раритет в виде древних советских кресел, на ходу. Удобных. Черт с ними, что пугающих внешне, но стоящих при этом 2 евро. Сейчас так дешево советский интерьер не соберешь, хотя потенциал есть – тут вам и трюмо, и серванты, и море всевозможных сервизов и хрусталя, которые пылились в этих сервантах. Так как ничего другого туда не поместишь.

НОМЕР 3. Мормонские библии на 8 языках.

В минувшем году, судя по всему, в Эстонии разогнали мультиязычную группу мормонов. Поскольку в барахолках на разных концах страны последовательно появились мормонские библии на эстонском, финском, английском, русском, латышском, суахили, хинди и сербском. Если первые пять языков еще не вызывают вопросов, то вот последние три… Кому вообще может потребоваться мормонская библия на суахили в Эстонии? (Суахили – язык межнационального общения южной части африканского континента).

НОМЕР 2. Люстра из интерьера Пинхеда.

Та самая люстра ФОТО: Антон Самсонов

Вы помните «Восставших из ада» и его главного антагониста Пинхеда? Мы нашли в Uuskasutuskeskus на Лийвалайа предмет его интерьера (фото автора) – люстру. Сложно представить, какой гений скандинавского минимализма додумался соорудить подобную нелепость – представить себе такой агрегат на кухне гипотетической Клотильды Павловны сложно. Но согласитесь, что выглядит этот бешеный шар весьма эффектно.

НОМЕР 1. Настольная игра TRIVIAL PURSUIT на эстонском языке.

В советские времена, в конце 80-х была весьма популярна семейная телевикторина «Счастливый случай». Сейчас мало кто помнит, но изначально игра основывалась на популярной английской настольной игре Trivial Pursuit. Издать ее в Советском Союзе так и не смогли – подвело качество печати, не устроившее англичан-правообладателей. Но спрос на настольную игру был. И вот теперь, неожиданно, в Uuskasutuskeskus на Пунане в ноябре прошлого года находим эстонскую версию. Вы спросите – почему первое место? Потому что она, будучи в полном комплекте, стоила 3.5 евро!

Снимок иллюстративный. ФОТО: Антон Самсонов