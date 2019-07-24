Ср, 24.07.2019
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В какой сфере жизни каждый знак Зодиака наиболее удачлив?

Удача. Иллюстративное фото

ФОТО: PanterMedia/Scanpix

Удача в большей или меньшей степени сопутствует каждому знаку Зодиака, но есть определенные сферы нашей жизни, в которых тот или иной представитель зодиакального круга можно реализоваться по полной, пишет Vologda.poisk.

Овен – удачлив на работе

Овну везет как в личной жизни, так и на работе. Перед ним открыты все двери в карьере, но нужно удостовериться, что работа не влияет на отношения слишком сильно. Этот знак зодиака принимает любые вызовы и добивается успеха.

Телец – удачлив в любви

Удача преследует Тельцов в любви и финансах. В личной жизни этого знака Зодиака нет острых углов, а деньги не вызывают беспокойства. Получается, что отношения Тельцов стабильны и сбалансированы, а все благодаря удаче на личном фронте.

Рак – удачлив в семье

Любовь и верность царит в семейных отношениях Рака. Хотя этот знак Зодиака пожелал бы себе больше удачи в финансах, но стоит помнить, что счастье и крепкую семью не купишь за деньги.

Близнецы – удачливы в дружбе

Близнецам очень повезло в дружбе, они всегда могут рассчитывать на тех, кто их окружает. Этот знак чрезвычайно общителен и гибок, поэтому заводить хороших друзей ему не составляет труда.

Лев – удачлив в отношениях

Львам очень часто везет в любви. Страсть всегда присутствует в отношениях этого знака. Партнер не будет ставить под сомнение лояльность Льва, поэтому союз будет крепким.

Дева – удачлива в образовании

Когда дело касается учебы, удача всегда на стороне Дев. Их усилия и старания хорошо вознаграждаются, возможно, даже лучше, чем должны. 

Весы – удачливы в любви

Удача не покидает Весов, когда те влюблены и находятся в отношениях. Их союз всегда будет сбалансированным и полным любви и заботы.

Скорпион – удачлив в финансах

Невероятная интуиция Скорпионов привлекает удачу в финансовом плане. Высокий уровень восприятия всегда защитит их от невыгодных вложений.

Стрелец – азарт всегда окупается

Стрельцы являются универсалами, когда дело касается удачи. Однако по части азарта им особенно везет. Но не переусердствуйте с таким даром.

Козерог – удачлив в карьере

Удача на стороне Козерогов, когда дело касается карьеры. Это дает им уверенность, чтобы совершать более активные шаги на работе и с легкостью прогрессировать.

Водолей – удачлив всегда

Удача всегда с Водолеем, особенно если дело касается любых перемен. Этот знак Зодиака с легкостью может рисковать, а это только улучшит его жизнь.

Рыбы – сами себе удача

В отличие от других знаков, Рыбы часто сами создают свою удачу. Жизнь предоставляет им большое количество возможностей, за которые стоит лишь ухватиться.

 
Полная версия: http://vologda-poisk.ru/advices/v-kakoy-sfere-zhizni-kazhdyy-znak-zodiaka-naibolee-udachliv

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