Ср, 24.07.2019
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  • Как в сказке! Звезда эстонского спорта показала трогательное фото своей семьи

Как в сказке! Звезда эстонского спорта показала трогательное фото своей семьи
Совсем скоро пополнение!

Grete Griffin ja Robert Griffin III.

ФОТО: Instagram

Проживающая в США эстонская многоборка Грете Гриффин (в девичестве Шадейко) и ее американский супруг Роберт Гриффин III осенью ждут пополнения – в их семье родится вторая дочь.

26-летняя Грете не скрывает беременность, а напротив делится трогательными снимками в своем Instagram. На фото Грете позирует с мужем и своей маленькой дочерью. Подписчики засыпают спортсменку комплиментами:

«Какая чудесная семья», «Милое фото, на вас можно смотреть часами».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии. 

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