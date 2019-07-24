Как в сказке! Звезда эстонского спорта показала трогательное фото своей семьи

26-летняя Грете не скрывает беременность, а напротив делится трогательными снимками в своем Instagram. На фото Грете позирует с мужем и своей маленькой дочерью. Подписчики засыпают спортсменку комплиментами:

Напомним, свадьба эстонской легкоатлетки Грете Шадейко и игрока в американский футбол Роберта Гриффина III состоялась в марте 2018 года, когда их дочери уже исполнилось восемь месяцев. Пара проживает в США, но часто гостит у родных Грете в Эстонии.