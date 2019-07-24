Позолоти ручку: знаки Зодиака, способные оказаться на грани нищеты

Каждого волнует тема материальных благ или денег, не правда ли? Победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа отмечает, что хотя многое — индивидуально, все же есть общие для некоторых знаков Зодиака черты, которые могут привести их к бедности. Его прогноз предлагает «Стархит».
5 место — Стрелец
Представители этого знака «трудяги», казалось бы, не им задумываться о деньгах, но тем не менее, почему-то всегда складывается так, что все заработанное утекает «сквозь пальцы». Что тому виной? Во-первых, щедрость. Не будет Стрелец задумываться, как потратить: он пойдет и купит то, о чем давно мечтали его близкие, а на себе может и сэкономить.
Во-вторых, есть у Стрельцов такая особенность: если чего-то очень хочет — это будет. Цена в данном случае на втором месте! Эти факторы часто подводят кошелек. Я бы посоветовал всегда иметь перед собой цель накопления, хотя бы с минимальным перестраховочным запасом. Вы же из тех, кто умеет добиваться целей, так примените этот навык в случае с материальными благами.
4 место — Телец
Хочется посоветовать Тельцам изменить систему трат, настроившись на серьезное отношение. Обратите внимание на тот нюанс, что всегда, так или иначе, необходимая сумма в нужный момент оказывается у вас, но стоит начать небрежно ею распоряжаться, как вы снова «на нуле». Вам знакомо чувство оптимизма в этом вопросе, и это хорошо, но все же стоит чаще задумываться о «черном дне» и неприкосновенном запасе.
3 место — Рак
Вы не умеете отказывать людям, вы слишком хорошо думаете о них, и за это платите по счетам. Призывать каждого быть жадным и прижимистым — неправильно! Правильно, на мой взгляд, призывать к разуму в той части, где вы уже точно знаете печальный исход ситуации в будущем. Не идите против себя, но чаще вспоминайте свой опыт, и только после семейного совета или просчета рисков принимайте решения. Не торопитесь помогать там, от которых вы помощи никогда не видели. Это не значит мстить и вредничать, это значит немного больше задумываться о самом себе.
2 место — Весы
1 место — Овен
Как говорится, теряет тот, у кого есть что терять. В случае с Овнами ситуация банкротства не исключена лишь потому, что темперамент и характер могут дать знать о себе в любой момент. Личное у Овна на первом месте. Они не прогнуться под обстоятельства, не будут марионетками в руках любого руководителя, не смогут промолчать там, где нарушена граница справедливости, а все это создает определенные сложности на том или ином жизненном этапе.
Важно постараться наладить внутреннюю систему баланса, которая бы позволяла контролировать эмоциональные всплески. Сила воли вашего характера — образец для многих, поэтому постарайтесь от этого только выгадывать. Не делайте во вред себе! А если уж случилось так, что вас застал тяжелый период, не торопитесь что-то менять в срочном порядке, возьмите паузу, которая очень часто бывает полезнее действий.