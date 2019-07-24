Позолоти ручку: знаки Зодиака, способные оказаться на грани нищеты

5 место — Стрелец

Представители этого знака «трудяги», казалось бы, не им задумываться о деньгах, но тем не менее, почему-то всегда складывается так, что все заработанное утекает «сквозь пальцы». Что тому виной? Во-первых, щедрость. Не будет Стрелец задумываться, как потратить: он пойдет и купит то, о чем давно мечтали его близкие, а на себе может и сэкономить.

Во-вторых, есть у Стрельцов такая особенность: если чего-то очень хочет — это будет. Цена в данном случае на втором месте! Эти факторы часто подводят кошелек. Я бы посоветовал всегда иметь перед собой цель накопления, хотя бы с минимальным перестраховочным запасом. Вы же из тех, кто умеет добиваться целей, так примените этот навык в случае с материальными благами.

4 место — Телец

Тельцы займут деньги, но купят то, что им нужно. Понравился предмет мебели, но оказался не по карману... Кого-то это остановит, а Тельцов — нет! Хочется поехать к морю, но денег не хватает? Телец возьмет на себя долговые обязательства, но поездка состоится — в этом суть яркой натуры представителей этого знака. Частые займы приводят к системе «долговой ямы», впрочем, с которой яркие представители этого знака справляются, не испытывая глобальных сложностей. Они знают фразу «я должен», а врожденное чувство ответственности помогает скорее закрыть эту тему.

Хочется посоветовать Тельцам изменить систему трат, настроившись на серьезное отношение. Обратите внимание на тот нюанс, что всегда, так или иначе, необходимая сумма в нужный момент оказывается у вас, но стоит начать небрежно ею распоряжаться, как вы снова «на нуле». Вам знакомо чувство оптимизма в этом вопросе, и это хорошо, но все же стоит чаще задумываться о «черном дне» и неприкосновенном запасе.

3 место — Рак

Вот кто действительно думает о своем будущем и будущем близких. Умение копить и откладывать всегда сопровождает представителей этого знака. Но, несмотря на это, необоснованные риски, чрезмерная открытость, доверие и готовность дать кому-то взаймы или выручить определенной суммой на неограниченный срок могут сыграть злую шутку.

Вы не умеете отказывать людям, вы слишком хорошо думаете о них, и за это платите по счетам. Призывать каждого быть жадным и прижимистым — неправильно! Правильно, на мой взгляд, призывать к разуму в той части, где вы уже точно знаете печальный исход ситуации в будущем. Не идите против себя, но чаще вспоминайте свой опыт, и только после семейного совета или просчета рисков принимайте решения. Не торопитесь помогать там, от которых вы помощи никогда не видели. Это не значит мстить и вредничать, это значит немного больше задумываться о самом себе.

2 место — Весы

Взвешенность мыслей всегда позволяет Весам отличать выгодные предложения от невыгодных, рискованные от безопасных, но «провалы» случаются. Финансовые трудности часто связаны с глобальными понятиями. Покупка недвижимости, строительство дома, инвестиции. Я бы посоветовал представителям этого знака чаще обращаться к профильным специалистам, которые могут за определенное вознаграждение помочь с любого рода сделками. А если у вас есть надежные друзья — профессионалы или родственники, то и думать не надо, не постесняйтесь прибегнуть к их квалифицированной помощи. Вопрос экономии тут на втором месте, главное иметь рядом человека, который своим профессиональным взглядом или верным советом поможет вам избежать банкротства, о какой бы сумме не шла речь.

1 место — Овен

Как говорится, теряет тот, у кого есть что терять. В случае с Овнами ситуация банкротства не исключена лишь потому, что темперамент и характер могут дать знать о себе в любой момент. Личное у Овна на первом месте. Они не прогнуться под обстоятельства, не будут марионетками в руках любого руководителя, не смогут промолчать там, где нарушена граница справедливости, а все это создает определенные сложности на том или ином жизненном этапе.